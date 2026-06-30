ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο
Ανεμοδείκτης
09:18 - 30 Ιουν 2026

Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων στηρίζεται η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης στην Παιδεία. Το ζήτημα το επιβλέπει στενά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο οποίος θεωρεί ότι το σύστημα είναι άδικο και παρωχημένης λογικής. Και έχει δίκιο. Όμως το πρόβλημα της Παιδείας δεν περιορίζεται στις Πανελλαδικές, ξεκινάει από πολύ νωρίτερα, από το Δημοτικό σχολείο.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αποτυχημένο διότι στηρίζεται στη λάθος λογική. Πετυχημένο είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα όταν ο τελευταίος μαθητής ξέρει γράμματα, δηλαδή όταν καταλαβαίνει τι διαβάζει, μπορεί να εκφραστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βασική αριθμητική στην καθημερινότητα του. Δεν είναι πετυχημένο ένα σύστημα αν οι καλύτεροι μαθητές μπορούν να περάσουν τις εξετάσεις των καλύτερων αμερικανικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όταν οι υπόλοιποι μένουν πολύ πίσω.
Μια μεταρρύθμιση λοιπόν που αφορά την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, όπως αυτή που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τις Πανελλαδικές, δεν αφορά πραγματικά την Παιδεία, δεν αφορά το σύνολο των μαθητών, αλλά μόνο τους καλύτερους - συνεπώς είναι πολύ περιορισμένη και τελικά ασήμαντη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 09:56

ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση των ΚΕΠ συνεχίζεται

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 09:55

ΧΑ: Ισχυρό κλείσιμο Ιουνίου με ρεκόρ ροών, εκδόσεις και βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 09:45

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 09:29

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:18

Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 09:16

ifo: Λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους

Οικονομία
30/06/2026 - 09:08

Ακρίβεια: Η δύσκολη εξίσωση των συμφωνιών κυβέρνησης-αγοράς για τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 09:07

Eurobank: Επενδύει €1 δισ. στην ψηφιακή τραπεζική της νέας εποχής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:03

Στρατηγική κατευνασμού Καραμανλή - Σαμαρά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 08:53

Πώς «ζυγίζει» η αγορά το νέο ευρωπαϊκό τέλος για Temu και Shein – «Καμπανάκι» για ίσους όρους ανταγωνισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:46

Η Ευρώπη «βράζει» και το ηλεκτρικό δίκτυο δοκιμάζεται στα όριά του

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:31

Μονακό: Έκρηξη με παγιδευμένο δέμα – Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:22

Λήγει η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:15

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Οργή για την αργή κρατική βοήθεια

Πολιτική
30/06/2026 - 08:01

ΕΟΠΑΕ: Ο Γεωργιάδης κλείνει ραντεβού στους εργαζομένους με τη διοίκηση – Νέες καταγγελίες

Περιβάλλον
30/06/2026 - 07:57

Σαντορίνη: Η κλιματική κρίση «στεγνώνει» τα ιστορικά αμπέλια – Αγώνας δρόμου για να σωθεί το Ασύρτικο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 07:45

Η μεγάλη παράκαμψη: Πώς ανέτρεψε η κρίση της Μέσης Ανατολής τις θαλάσσιες αγορές

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 23:14

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Υγεία
29/06/2026 - 23:00

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Πολιτική
29/06/2026 - 22:30

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Πολιτική
29/06/2026 - 22:17

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

Ειδήσεις
29/06/2026 - 21:30

Γερμανία: Έξι νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμούς – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ