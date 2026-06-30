Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Στην αλλαγή του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων στηρίζεται η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης στην Παιδεία. Το ζήτημα το επιβλέπει στενά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο οποίος θεωρεί ότι το σύστημα είναι άδικο και παρωχημένης λογικής. Και έχει δίκιο. Όμως το πρόβλημα της Παιδείας δεν περιορίζεται στις Πανελλαδικές, ξεκινάει από πολύ νωρίτερα, από το Δημοτικό σχολείο.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αποτυχημένο διότι στηρίζεται στη λάθος λογική. Πετυχημένο είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα όταν ο τελευταίος μαθητής ξέρει γράμματα, δηλαδή όταν καταλαβαίνει τι διαβάζει, μπορεί να εκφραστεί σωστά και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βασική αριθμητική στην καθημερινότητα του. Δεν είναι πετυχημένο ένα σύστημα αν οι καλύτεροι μαθητές μπορούν να περάσουν τις εξετάσεις των καλύτερων αμερικανικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όταν οι υπόλοιποι μένουν πολύ πίσω.

Μια μεταρρύθμιση λοιπόν που αφορά την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, όπως αυτή που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τις Πανελλαδικές, δεν αφορά πραγματικά την Παιδεία, δεν αφορά το σύνολο των μαθητών, αλλά μόνο τους καλύτερους - συνεπώς είναι πολύ περιορισμένη και τελικά ασήμαντη.