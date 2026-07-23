Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

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Αλλάζει ο «χάρτης» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για μία ακόμη χρονιά, με τις βάσεις να κινούνται σε ένα εντυπωσιακό φάσμα αυξομειώσεων, καθώς, μεταξύ των μεταβολών, εντοπίζονται σχολές που «κερδίζουν» ακόμη και πάνω από 7.500 μόρια, καθώς και άλλες που υποχωρούν μέχρι και 6.700 μόρια. Παράλληλα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) εμποδίζει για μία ακόμη φορά την εισαγωγή χιλιάδων υποψηφίων στα πανεπιστήμια.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυξομειώσεις στις βάσεις αφορούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, Εσπερινά Λύκεια και σχολές με περιορισμένο αριθμό θέσεων – περιπτώσεις στις οποίες ακόμη και λίγες υψηλές ή χαμηλές επιδόσεις αρκούν για να μετακινήσουν τη βάση εισαγωγής.

Ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες έμειναν στάσιμες

Οι ιατρικές σχολές ενίσχυσαν τη θέση τους, ενώ από την άλλη οι νομικές έμειναν περίπου αμετάβλητες κι τα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα έχασαν έδαφος.

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι σχολές μηχανικών, στα περιφερειακά πανεπιστήμια ιδιαιτέρως.

Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για ήδη υπηρετούντες πυροσβέστες, όπου η βάση ανέβηκε κατά 7.570 μόρια. Ακολουθεί το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της Αθήνας με αύξηση 4.425 μορίων, ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται και κατηγορίες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες αυξήσεις ξεχωρίζει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες. Η μεταβολή των 2.450 μορίων αφορά τμήμα της γενικής σειράς και αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ανατροπές των φετινών βάσεων.

Ειδικότερα, στις σχολές που «απογειώθηκαν» συμπεριλαμβάνονται οι:

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας – μόνο για πυροσβέστες: +7.570 μόρια

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας: +4.425 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, ειδική κατηγορία: +3.895 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα: +2.695 μόρια

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: +2.675 μόρια

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας – Επιχειρησιακή Υποστήριξη: +2.590 μόρια

Ιατρική ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: +2.575 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ Σερρών: +2.450 μόρια

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ: +2.215 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Όπλα: +2.125 μόρια

Ποιες σχολές έκαναν «βουτιά»

Τη μεγαλύτερη πρώτη σημείωσε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, καθώς έχασε 6.725 μόρια σε σχέση με το 2025.

Μεγάλη υποχώρηση σημειώθηκε και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, το οποίο έχασε 4.425 μόρια.

Ακολουθεί το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτώση 4.230 μορίων. Στις μεγαλύτερες μειώσεις συναντώνται ακόμη τμήματα Μουσικών Σπουδών, Μαιευτικής, Οικονομικών Επιστημών, Ναυτιλίας και Φυσικής.

Αναλυτικότερα, στην ίδια λίστα βρίσκονται τα εξής:

Σχολή Πυροσβεστών – ειδική κατηγορία: -3.300 μόρια

Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας: -2.460 μόρια

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα: -1.960 μόρια

Μαιευτικής Πτολεμαΐδας: -1.681 μόρια

Οικονομικών Επιστημών Καστοριάς: -1.410 μόρια

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ψαχνών: -1.400 μόρια

Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: -1.340 μόρια

Παράλληλα, τα παιδαγωγικά κατέγραψαν εμφανή πτώση και πιο αναλυτικά:

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ: -300 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης: -600 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου: έως -575 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου: -500 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων: -475 μόρια

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλου: -625 μόρια

Οι ιατρικές ανέβασαν τον πήχη

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι ιατρικές σχολές και ειδικότερα:

Ιατρική Αθήνας: 18.900 μόρια – αύξηση 125 μορίων

Ιατρική Θεσσαλονίκης: αύξηση 175 μορίων

Ιατρική Πάτρας: αύξηση 300 μορίων

Ιατρική Ιωαννίνων: αύξηση 325 μορίων

Ιατρική Αλεξανδρούπολης: αύξηση 375 μορίων

Ιατρική Λάρισας: αύξηση 375 μορίων

Ιατρική Ηρακλείου: αύξηση 375 μορίων

Η άνοδος αυτή αποδεικνύει πως η Ιατρική συνεχίζει να συνιστά έναν από τους βασικότερους πόλους έλξης των υποψηφίων που καταγράφουν τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Ανοδική εικόνα παρουσίασαν, επίσης, αρκετά τμήματα Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, ενισχύοντας συνολικά τη δυναμική των επιστημών Υγείας.

Στα ίδια οι Νομικές Σχολές

Στις νομικές σχολές η εικόνα είναι διαφορετική, αφού δεν σημειώθηκαν σοβαρές αλλαγές – στην Αθήνα, δε, η βάση δεν άλλαξε καθόλου.

Έτσι, η βάση της Νομικής Αθηνών είναι και φέτος στα 17.875 μόρια, η Νομική ΑΠΘ έπεσε κατά 20 μόρια και η Νομική Κομοτηνής (Δημοκρίτειου Θράκης) σημείωσε πτώση 25 μόρια.

Μεγάλοι «κερδισμένοι» οι Μηχανικοί

Οι πολυτεχνικές σχολές των Μηχανικών ανέβηκαν εντυπωσιακά και αναλυτικότερα:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ Σερρών: +2.450 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: +1.890 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΠΑΕ Σερρών: +1.634 μόρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: +1.570 μόρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: +1.430 μόρια

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου: +1.410 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: +1.408 μόρια

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: +1.230 μόρια

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ: +1.225 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: +1.205 μόρια

Θετικά κινήθηκαν και οι σχολές του ΕΜΠ όπως φαίνεται παρακάτω:

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ: +1.100 μόρια

Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ: +900 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: +823 μόρια

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ: +750 μόρια

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: +680 μόρια

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ: +615 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ: +610 μόρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ: +490 μόρια

Η ΕΒΕ άφησε χιλιάδες θέσεις κενές

Για μία ακόμη χρονιά, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) επηρέασε την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές που είχαν δηλώσει.

Υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το απαιτούμενο όριο δεν είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις σε συγκεκριμένα τμήματα, ακόμη και όταν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά τμήματα να μην μπορέσουν να συμπληρώσουν τον αριθμό των φοιτητών που είχαν προγραμματιστεί να δεχτούν.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι κενές θέσεις ήταν ιδιαίτερα πολλές, καθώς ορισμένες σχολές κάλυψαν λιγότερο από το ένα τρίτο της δυναμικότητάς τους.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η Σχολή Μηχανικών των ΑΕΝ, όπου από τις 527 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν μόλις 155, με αποτέλεσμα να μείνουν κενές 372 θέσεις. Το ποσοστό πληρότητας διαμορφώθηκε στο 29%, αποτυπώνοντας το περιορισμένο ενδιαφέρον των υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων.

Συνολικά (για τα ΓΕΛ), το ποσοστό πλήρωσης διαμορφώθηκε στο 84,4%, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου μία στις έξι διαθέσιμες θέσεις δεν καταλήγει σε νέο φοιτητή. Ειδικότερα, από τις 62.329 θέσεις εισαγωγής για υποψηφίους ΓΕΛ στη Γενική Σειρά, καλύφθηκαν οι 52.590, αφήνοντας 9.739 θέσεις κενές.