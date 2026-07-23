Πανελλαδικές: Σήμερα στις 11:00 οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, η υπουργός προανήγγειλε ότι την Παρασκευή θα δημοσιευθεί το ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το προσεχές φθινόπωρο, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στις πρωτοβουλίες που προωθούνται για τη φοιτητική στέγη.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους.

Οι τρόποι ενημέρωσης των υποψηφίων

Με την ανακοίνωση των Βάσεων, οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους για να πληροφορηθούν σε ποια σχολή εισήχθησαν.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Η βασική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληκτρολογήσουν:

τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεών τους,

τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εμφανίζεται το τμήμα στο οποίο έχουν επιτύχει.

Ενημέρωση μέσω SMS

Και φέτος θα λειτουργήσει η υπηρεσία αποστολής αποτελεσμάτων μέσω του gov.gr. Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει εγκαίρως τη συμμετοχή τους θα ενημερωθούν αυτόματα με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσουν οι ίδιοι τις Βάσεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην αποσυμφόρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς περιορίζει τον μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αναρτήσεις στα σχολεία

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν θα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός τους και η σχολή επιτυχίας.

Πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής

Οι Βάσεις καθορίζονται από τρεις βασικούς παράγοντες: τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, τις επιλογές που καταγράφονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε τμήμα.

Ακόμη και μικρές μεταβολές σε έναν από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις βάσεις μιας σχολής. Για τον λόγο αυτό παρατηρούνται κάθε χρόνο αξιοσημείωτες αυξομειώσεις σε ορισμένα τμήματα, ακόμη και όταν οι συνολικές επιδόσεις των υποψηφίων παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν σημαίνει αυτόματα και ολοκλήρωση της εγγραφής στις σχολές.

Το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει στη συνέχεια τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι επιτυχόντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο τμήμα εισαγωγής τους, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. Η τήρηση των σχετικών προθεσμιών είναι απαραίτητη.

Μετά την εγγραφή, τα πανεπιστήμια θα ενημερώσουν τους νέους φοιτητές για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού τους, την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη δήλωση μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου.

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας

Για πολλές οικογένειες, μετά την ανακοίνωση των Βάσεων ξεκινά και η αναζήτηση κατοικίας, όταν η σχολή επιτυχίας βρίσκεται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε αρκετές φοιτητουπόλεις της περιφέρειας, η προσφορά διαθέσιμων διαμερισμάτων παραμένει περιορισμένη, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν έγκαιρα την αναζήτηση, ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές, αλλά και να αποφεύγουν συμφωνίες χωρίς προηγούμενη αυτοψία του ακινήτου, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά διαδικτυακής απάτης.

Φοιτητικές εστίες και στεγαστική ενίσχυση

Οι επιτυχόντες καλούνται επίσης να ενημερωθούν για τις δυνατότητες φιλοξενίας που προσφέρει κάθε πανεπιστήμιο μέσω των φοιτητικών εστιών, οι οποίες λειτουργούν με συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Παράλληλα, αρκετοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το ετήσιο στεγαστικό επίδομα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της φοιτητικής στέγης σε προτεραιότητα, προωθώντας νέα έργα κατασκευής εστιών μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε πανεπιστήμια της χώρας. Αν και οι νέες εγκαταστάσεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα, εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξήσουν σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις στέγασης.

Τι ισχύει για τις μετεγγραφές

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών θα ακολουθήσει η διαδικασία των μετεγγραφών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που πληρούν τα προβλεπόμενα οικονομικά, κοινωνικά ή οικογενειακά κριτήρια και επιθυμούν να μεταφερθούν σε αντίστοιχο τμήμα άλλου πανεπιστημίου, συνήθως πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα εξεταστούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.