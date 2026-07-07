To Parkout θα διευκολύνει την στάθμευση ή τις συμπλοκές στους δρόμους;

Η δοκιμασία της αναζήτησης χώρου στάθμευσης στην Αθήνα είναι, ως γνωστόν, μία από τις παραμέτρους που επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την δημιουργία της εφαρμογής Parkout, η οποία υποτίθεται ότι στο εξής θα διευκολύνει την εξεύρεση θέσης στάθμευσης. Μάλλον υπερβολικές οι προσδοκίες.

Μέσω της εφαρμογής, ο οδηγός που πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση στάθμευσης έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει στην πλατφόρμα letsparkout.com. Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί που αναζητούν διαθέσιμο σημείο, λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για τις θέσεις που ελευθερώνονται σε κοντινή απόσταση, ώστε να κατευθυνθούν προς αυτές. Με δεδομένα όμως τα περιστατικά έντασης που ήδη καταγράφονται στους δρόμους, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η ταυτόχρονη προσέλευση πολλών οδηγών σε θέση στάθμευσης που έχει απελευθερωθεί, μάλλον θα αυξήσει δραματικά τις πιθανότητες συμπλοκών…