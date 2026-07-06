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Parkout: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για εύρεση θέσεων στάθμευσης
Αυτοδιοίκηση
12:19 - 06 Ιουλ 2026

Parkout: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για εύρεση θέσεων στάθμευσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην ενεργοποίηση μιας καινούριας, δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής με σκοπό να διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση των οδηγών. Η υπηρεσία ονομάζεται Parkout και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που αδειάζουν, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για την εύρεση πάρκινγκ αλλά και τον άσκοπο κυκλοφοριακό φόρτο στην πόλη.  

Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε περιοχές όπου δεν ισχύει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και λειτουργεί με τη συμβολή των ίδιων των χρηστών. Αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε., χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού ή αισθητήρων στους δρόμους.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Μέσω του Parkout, ο οδηγός που πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση στάθμευσης έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει μέσα από την πλατφόρμα letsparkout.com. Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί που αναζητούν διαθέσιμο σημείο λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για τις θέσεις που ελευθερώνονται σε κοντινή απόσταση, ώστε να κατευθυνθούν προς αυτές.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη χωρίς χρέωση για κινητά Android και iOS και βασίζεται σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο από τους ίδιους τους χρήστες. Όταν καταχωρείται η αποχώρηση ενός οδηγού, οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις στην περιοχή τους και να πλοηγούνται προς αυτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε ότι η νέα υπηρεσία στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός από τα βασικά προβλήματα της Αθήνας, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αναζήτησης στάθμευσης, στον περιορισμό της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, υπογράμμισε ότι η έννοια της «έξυπνης πόλης» δεν περιορίζεται στην τεχνολογία, αλλά βασίζεται και στη συμμετοχή των πολιτών, επισημαίνοντας πως ο στόχος είναι οι ψηφιακές λύσεις να απαντούν σε πραγματικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών.

Σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη η νέα υπηρεσία

Το Parkout λειτουργεί σε τμήματα του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι, ενδεικτικά, οι Προμπονάς, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Σεπόλια, Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος, Βοτανικός, Κυψέλη, Γκύζη, Παγκράτι, Ζάππειο, Νέος Κόσμος και Άνω–Κάτω Πετράλωνα, καθώς και αρκετές ακόμη γειτονιές της πόλης.

Αντίθετα, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε περιοχές όπως το Εμπορικό Τρίγωνο, η Πλάκα, το Μοναστηράκι, η Ακρόπολη, το Κουκάκι, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, τα Ιλίσια και άλλες κεντρικές ζώνες όπου ισχύει διαφορετικό σύστημα στάθμευσης.

Οφέλη για τους οδηγούς

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, η χρήση της εφαρμογής μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους οδηγούς, μείωση των εκπομπών ρύπων λόγω λιγότερων άσκοπων μετακινήσεων και πιο άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες στάθμευσης.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη, περιορίζοντας το άγχος που συνδέεται με την αναζήτηση ελεύθερης θέσης και ενισχύοντας συνολικά τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.

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