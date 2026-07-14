Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Παρασκηνιακώς η συζήτηση είναι διαρκής, όμως από την Δευτέρα (13/7) ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης έφερε το θέμα των πρόωρων εκλογών στο τραπέζι.

Μιλώντας στο Action 24 ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καμία φορά το να γίνουν νωρίτερα (οι εκλογές) μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και, όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό».

Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε πάντως: «εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Εμένα εδώ με φωνάξατε ως Πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία» και προσέθεσε: «Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει την τελική απόφαση». Ακόμη και αυτό το τελευταίο πάντως, είναι από μόνο του αντίθετο με τις διαβεβαιώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027…