Εκλογές το ’27 αλλά το ΥΠΕΣ είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τώρα…

Και να θέλει κανείς να αρκεστεί στις διαβεβαιώσεις για τον χρόνο των εκλογών, ακόμη και τα όσα λέγονται από στελέχη της κυβέρνησης δεν τον αφήνουν, αφού καθημερινώς συντηρούν τα σενάρια πρόωρης διεξαγωγής τους.

Τελευταίο παράδειγμα η συνέντευξη του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου στο iefimerida.gr.

Μεταξύ άλλων επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως την ίδια στιγμή προσθέτει: «Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να είναι πάντοτε επιχειρησιακά έτοιμο. Η διοίκηση δεν λειτουργεί με βάση πολιτικά σενάρια αλλά με βάση τη θεσμική της αποστολή. Οι μηχανισμοί προετοιμασίας, τα πληροφοριακά συστήματα, οι εκλογικοί κατάλογοι και όλες οι διαδικασίες επικαιροποιούνται διαρκώς, ώστε η χώρα να μπορεί να οργανώσει άρτιες εκλογές οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί θεσμικά. Αυτό είναι στοιχείο σοβαρού κράτους και όχι ένδειξη πρόωρου εκλογικού σχεδιασμού». Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα γίνεται πιστευτή η ανάγκη «επιχειρησιακής ετοιμότητας» τον Ιούλιο του 2026, αν οι εκλογές πρόκειται με βεβαιότητα να γίνουν έπειτα από επτά, οκτώ ή εννέα μήνες…