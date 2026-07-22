Εκλογές το ’27 αλλά το ΥΠΕΣ είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τώρα…

Τελευταίο παράδειγμα η συνέντευξη του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου στο iefimerida.gr.
Μεταξύ άλλων επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως την ίδια στιγμή προσθέτει: «Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να είναι πάντοτε επιχειρησιακά έτοιμο. Η διοίκηση δεν λειτουργεί με βάση πολιτικά σενάρια αλλά με βάση τη θεσμική της αποστολή. Οι μηχανισμοί προετοιμασίας, τα πληροφοριακά συστήματα, οι εκλογικοί κατάλογοι και όλες οι διαδικασίες επικαιροποιούνται διαρκώς, ώστε η χώρα να μπορεί να οργανώσει άρτιες εκλογές οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί θεσμικά. Αυτό είναι στοιχείο σοβαρού κράτους και όχι ένδειξη πρόωρου εκλογικού σχεδιασμού». Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα γίνεται πιστευτή η ανάγκη «επιχειρησιακής ετοιμότητας» τον Ιούλιο του 2026, αν οι εκλογές πρόκειται με βεβαιότητα να γίνουν έπειτα από επτά, οκτώ ή εννέα μήνες…