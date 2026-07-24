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Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974
Πολιτική
11:30 - 24 Ιουλ 2026

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Reporter.gr Newsroom
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«Η 24η Ιουλίου αποτελεί μία ιστορική επέτειο για την Πατρίδα μας, αφού συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πρόκειται για μία μέρα, που υπενθυμίζει τη δύναμη των δημοκρατικών θεσμών και την αξία της εθνικής ενότητας, διότι έτσι μπορεί να είχε αποφευχθεί η τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η οποία έχει αφήσει ανοιχτές βαθιές τις πληγές της στη μαρτυρική Μεγαλόνησο ως σήμερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.      

Σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη:

«Η 24η Ιουλίου 1974 είναι ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνισμού. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα άφησε πίσω της τη σκοτεινή περίοδο της δικτατορίας και επέστρεψε στη δημοκρατική ομαλότητα.

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και η πολιτική διορατικότητα που επέδειξε συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή μετάβαση της Χώρας στη Δημοκρατία, αποτρέποντας νέους κύκλους διχασμού και θέτοντας τις βάσεις για τη Μεταπολίτευση. Τη μακροβιότερη, δηλαδή, περίοδο δημοκρατικής σταθερότητας στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, η Δημοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο θεμέλιο της εθνικής μας πορείας.

Πάνω στις αρχές του κράτους δικαίου, της ελευθερίας, της λαϊκής κυριαρχίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Πατρίδα μας αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και απέδειξε την ανθεκτικότητά της.

Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, με τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις στη περιοχή μας, τις σοβαρές διεθνείς αναταράξεις και τις εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες παγκοσμίως, το μήνυμα της 24ης Ιουλίου παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας.

Η σημερινή επέτειος είναι ημέρα τιμής και μνήμης. Τιμούμε όσους αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν λησμονούμε ποτέ την τραγωδία του «Αττίλα» απαιτώντας παράλληλα την απελευθέρωση του 37% του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου μας και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε με συνέπεια τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας.

Αυτές είναι και οι ασφαλέστερες παρακαταθήκες για το παρόν αλλά και το μέλλον της Ελλάδας».

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