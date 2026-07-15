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Ανακοινώσεις Σαμαρά
Ανεμοδείκτης
15:02 - 15 Ιουλ 2026

Ανακοινώσεις Σαμαρά

Άγγελος Κωβαίος
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Τις προηγούμενες ημέρες αναζωπυρώθηκαν και πάλι τα προεκλογικά σενάρια, με άτυπες διαρροές της κυβέρνησης, αλλά και με παρεμβάσεις όπως εκείνη του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, στο Action 24, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο.

Ο Πρωθυπουργός διέψευσε κατά τα αναμενόμενα και πάλι τα σενάρια πρόωρων εκλογών από την Εύβοια την Τετάρτη (15/7), το ερώτημα όμως είναι, ποιος ο λόγος να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι.

Αν αναζητήσει κανείς μία εξήγηση για τους λόγους που θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προτιμήσει τις πρόωρες κάλπες, ένας από αυτούς θα ήταν να αφαιρέσει χρόνο από τους αντιπάλους του και κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, που φαίνεται ότι ανησυχεί την κυβέρνηση περισσότερο από ό,τι αυτή θέλει να δείχνει. Πάντως, σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία επικρατεί η αίσθηση ότι η ώρα των ανακοινώσεων για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού μπορεί και να είναι θέμα ημερών…

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