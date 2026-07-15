Ανακοινώσεις Σαμαρά

Ο Πρωθυπουργός διέψευσε κατά τα αναμενόμενα και πάλι τα σενάρια πρόωρων εκλογών από την Εύβοια την Τετάρτη (15/7), το ερώτημα όμως είναι, ποιος ο λόγος να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι.
Αν αναζητήσει κανείς μία εξήγηση για τους λόγους που θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προτιμήσει τις πρόωρες κάλπες, ένας από αυτούς θα ήταν να αφαιρέσει χρόνο από τους αντιπάλους του και κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, που φαίνεται ότι ανησυχεί την κυβέρνηση περισσότερο από ό,τι αυτή θέλει να δείχνει. Πάντως, σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία επικρατεί η αίσθηση ότι η ώρα των ανακοινώσεων για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού μπορεί και να είναι θέμα ημερών…