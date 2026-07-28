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Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου
Ανεμοδείκτης
12:57 - 28 Ιουλ 2026

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Reporter.gr Newsroom
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Με μεγάλη... σεμνότητα ο Νίκος Εξάρχου περιέγραψε στο Χρηματιστήριο Αθηνών το MAGA story του ΑΚΤΟR.

Ακόμα κι αν προσπεράσουμε το γεγονός ότι επέλεξε να συνδέσει την εταιρεία με το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του Ντόναλντ Τραμπ, που δεν διανύει και την καλύτερη περίοδό του, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε την επιλογή του να κάνει ένα βήμα παραπάνω.

Πλέον, το Make Aktor Great Again δεν είναι αρκετό. Ανοίγοντας τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών είπε πως πλέον ο AKTOR έγινε Great και στόχος είναι πια να γίνει Even Greater.

«Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για την Aktor και για μένα προσωπικά. Ξεκίνησα το 2018 να γράφω ένα βιβλίο με τίτλο “Make Aktor great again”. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του: “Make Aktor even greater again”», είπε συγκεκριμένα.

Ομολογουμένως, δεν ξέραμε ότι έχει για πρότυπο τον Τραμπ. Να πούμε, όμως, συγχαρητήρια που τον... ξεπέρασε.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 13:24
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