Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Μία νέα σελίδα στην ιστορία του γυρίζει ο Όμιλος AKTOR, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. και την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ., που του προσφέρουν ισχυρή κεφαλαιοποίηση ώστε να υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. την περίοδο 2026 – 2031, με στόχο την επέκτασή του σε νέους τομείς της οικονομίας και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, με αφορμή τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, τόνισε ότι σήμερα ο Όμιλος AKTOR γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη ημέρα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο προσωπικά, καθώς υλοποιείται το όραμά της διοίκησης για έναν μεγάλο, εξωστρεφή και δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι σήμερα ο Όμιλος είναι μία εταιρεία που έχει στο ταμείο της €1,3 δισ., χαμηλό δείκτη δανεισμού προς EBITDA (net leverage) 1,6x, ο οποίος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και EBITDA ύψους €207 εκατ. (pro forma), τα οποία στόχος είναι να αυξηθούν σε €600 - €700 εκατ. έως το 2031. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΑΜΚ για προσέλκυση διεθνών μετόχων που βλέπουν την μακροπρόθεσμη αξία στη μετοχή, στέφθηκε με επιτυχία.

Ο επικεφαλής του Ομίλου έκανε μία σύντομη αναδρομή στους τελευταίους 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία άντλησε επενδυτικά κεφάλαια ύψους €1,3 δισ. από ΑΜΚ και ομολογιακά δάνεια. Και πρόσθεσε ότι ο Όμιλος AKTOR έχει τη δική του δυναμική, υπήρξε πάντοτε η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι σήμερα επέστρεψε στη θέση που όφειλε να βρίσκεται, δηλαδή στην κορυφή της αγοράς σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά του, o Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, κ. Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε ότι η επιτυχημένη ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR αποτέλεσε σαφή ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις αναπτυξιακές προοπτικές του. Ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι μία ΑΜΚ τέτοιας κλίμακας δίνει ώθηση και βάθος στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μία σαφή ένδειξη ωρίμασης της χρηματιστηριακής αγοράς της χώρας.