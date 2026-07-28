ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου
Ανακοινώσεις
13:30 - 28 Ιουλ 2026

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία νέα σελίδα στην ιστορία του γυρίζει ο Όμιλος AKTOR, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. και την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους €300 εκατ., που του προσφέρουν ισχυρή κεφαλαιοποίηση ώστε να υλοποιήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. την περίοδο 2026 – 2031, με στόχο την επέκτασή του σε νέους τομείς της οικονομίας και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, με αφορμή τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, τόνισε ότι σήμερα ο Όμιλος AKTOR γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη ημέρα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο προσωπικά, καθώς υλοποιείται το όραμά της διοίκησης για έναν μεγάλο, εξωστρεφή και δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι σήμερα ο Όμιλος είναι μία εταιρεία που έχει στο ταμείο της €1,3 δισ., χαμηλό δείκτη δανεισμού προς EBITDA (net leverage) 1,6x, ο οποίος θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και EBITDA ύψους €207 εκατ. (pro forma), τα οποία στόχος είναι να αυξηθούν σε €600 - €700 εκατ. έως το 2031. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΑΜΚ για προσέλκυση διεθνών μετόχων που βλέπουν την μακροπρόθεσμη αξία στη μετοχή, στέφθηκε με επιτυχία.

Ο επικεφαλής του Ομίλου έκανε μία σύντομη αναδρομή στους τελευταίους 18 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία άντλησε επενδυτικά κεφάλαια ύψους €1,3 δισ. από ΑΜΚ και ομολογιακά δάνεια. Και πρόσθεσε ότι ο Όμιλος AKTOR έχει τη δική του δυναμική, υπήρξε πάντοτε η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι σήμερα επέστρεψε στη θέση που όφειλε να βρίσκεται, δηλαδή στην κορυφή της αγοράς σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά του, o Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, κ. Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε ότι η επιτυχημένη ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR αποτέλεσε σαφή ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις αναπτυξιακές προοπτικές του. Ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι μία ΑΜΚ τέτοιας κλίμακας δίνει ώθηση και βάθος στην ελληνική αγορά, αποτελώντας μία σαφή ένδειξη ωρίμασης της χρηματιστηριακής αγοράς της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου
Νομίσματα

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου
Ανεμοδείκτης

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank
Ανακοινώσεις

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ