Η παράμετρος «Κασιδιάρης» προστίθεται στις εκκρεμότητες του φθινοπώρου

Παρακολουθώντας κάποιος την πολιτική επικαιρότητα εύκολα καταλαβαίνει ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση κάνουν μία μεγάλη αγγαρεία. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και δηλώσεις σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, που όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την εκκρεμότητα των διακοπών.

Η κυρίαρχη αίσθηση αυτήν την περίοδο είναι ότι οι εκλογές το φθινόπωρο δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Συνεπώς, αυτά που κατ’ αρχάς αναμένονται από τον Δεκαπενταύγουστο κι έπειτα είναι, λογικά, οι εξελίξεις περί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, είτε συμπεριλάβουν και αυτό το δεδομένο, είτε όχι.

Εν αναμονή αυτών όμως, σε κύκλους της ευρύτερης δεξιάς έχει αρχίσει να συζητείται κάτι ακόμη. Είναι η επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη. Κατά τα όσα λένε οπαδοί του καταδικασμένου και φυλακισμένου σήμερα Χρυσαυγίτη, το φθινόπωρο αναμένεται η πρόωρη, υπό όρους αποφυλάκισή του, εφόσον εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις και δεν κριθεί διαφορετικά από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών και έξι μηνών τον Οκτώβριο του 2020. Συνεπώς η ενδεχόμενη αποφυλάκιση του με την συμπλήρωση έξι ετών παραμονής στη φυλακή είναι κάτι που θα εξεταστεί υπό όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που συζητείται στο παρασκήνιο, είναι η εκ νέου πολιτική του δραστηριοποίηση και πώς αυτή θα μπορούσε να επιδράσει στον χώρο δεξιά της ΝΔ. Πιθανολογείται ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα περιόριζε την δυναμική όλων των ακροδεξιών κομμάτων και μάλλον θα προβλημάτιζε σοβαρά και τον Αντώνη Σαμαρά. Η κρίσιμη παράμετρος πέραν όλων αυτών, είναι αν ο Κασιδιάρης έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Ο σχετικός νόμος του 2023 αποκλείει τη συμμετοχή στις εκλογές σε κόμματα, των οποίων η πραγματική ηγεσία ασκείται από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα όπως, εν προκειμένω, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αν αυτά ξεπερνιούνται κάπως και αν τελικά θα επανεμφανιστεί ο Κασιδιάρης, όχι ως επικεφαλής, αλλά ως απλός υποψήφιος, είναι μία συζήτηση που προς το παρόν εξελίσσεται στο παρασκήνιο. Ίσως σύντομα γίνει και δημόσια…