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«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας
Πολιτική
13:33 - 30 Ιουλ 2026

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Reporter.gr Newsroom
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Νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης άφησε την Πέμπτη (30/7) ο Αντώνης Σαμαράς, αυτή τη φορά με στόχο την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαληλίδου, κάνοντας λόγο για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας.  

«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός και υπογραμμίζει:

«Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι “να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα”, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός».

Μιχαηλίδου: Θεσμικός ρόλος του Υπουργείου η στήριξη όλων των οικογενειών

Η Υπουργός απάντησε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες δηλώσεις της, τονίζοντας πως θεσμικός ρόλος του Υπουργείου είναι η στήριξη όλων των οικογενειών, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, καθώς η σύγχρονη κοινωνία περιλαμβάνει διαφορετικές οικογενειακές πραγματικότητες.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της πυρηνικής οικογένειας, λέγοντας: «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας».

Ωστόσο, σημείωσε ακόμη: «Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας».

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