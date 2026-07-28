Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Φαίνεται ότι μέχρι νεωτέρας εμπεδώνεται ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, τουλάχιστον όχι προγραμματισμένα.

Στον βαθμό που αυτό μπορεί να θεωρείται βέβαιο, άλλο τόσο βέβαιο είναι και κάτι άλλο. Ότι η κυβέρνηση θα τα δώσει όλα στην μάχη της επικοινωνίας, όπως και αν την ορίσει κανείς. Οι ορισμοί είναι πολλοί και μέχρι πρόσφατα φάνηκε ότι αποδίδουν, τουλάχιστον στην καλλιέργεια μίας εικόνας θετικής για την κυβέρνηση ή στην αποδόμηση της (ούτως ή άλλως) αναιμικής αντιπολίτευσης.

Δεν μπορεί όμως να θεωρείται βέβαιο ότι οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια θα είναι εξίσου αποδοτικές στο διάστημα που απομένει έως τις εκλογές. Η βεβαιότητα αυτή είναι πιθανό να εξασθενήσει και αυτό θα οφείλεται στο γεγονός ότι αρχίζουν και γίνονται πολύ έντονες οι ανισότητες σε όλα τα πεδία, ξεκινώντας από το κοινωνικό και φτάνοντας στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση διαφόρων πόρων και κονδυλίων, μεταξύ αυτών και της κρατικής διαφήμισης, που έχει πολλές μορφές. Η (δικαιολογημένη) γκρίνια για όλα αυτά ακούγεται ολοένα και περισσότερο…