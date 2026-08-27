Κατρίνης: Χαμηλές συντάξεις, χρέη και συνεχιζόμενη ακρίβεια πίσω από τα κυβερνητικά πλεονάσματα

Την αντίφαση ανάμεσα στην εικόνα οικονομικής επιτυχίας που προβάλλει η κυβέρνηση και στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες ανέδειξε ο Μιχάλης Κατρίνης από το βήμα της Βουλής.

Όπως επισήμανε, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους από τα πρωτογενή πλεονάσματα, την ώρα που από τα 42,5 δισ. ευρώ φορολογικών εσόδων σχεδόν 18 δισ. προέρχονται από τον ΦΠΑ. Τα σχετικά έσοδα το πρώτο επτάμηνο του 2026 υπερβαίνουν τον στόχο κατά 740 εκατ. ευρώ, αύξηση που, όπως τόνισε, δεν αποδίδεται στις τουριστικές ροές αλλά στη συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Την ίδια στιγμή που 60.000 συνταξιούχοι χηρείας μένουν εκτός των νέων ρυθμίσεων της κυβέρνησης, περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη χαμηλότερη από τον μέσο όρο, ενώ η πλειονότητα των κύριων συντάξεων κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ. Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι, επτά χρόνια μετά τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, εξακολουθούν να υπάρχουν αδικίες και εκκρεμότητες στο ασφαλιστικό.

Ανέδειξε τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, καμία νέα αύξηση των ορίων ηλικίας έως το 2035, καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης, ξεπάγωμα των επικουρικών και αποκατάσταση αδικιών στις συντάξεις αναπηρίας.

Παράλληλα, στάθηκε στη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκαν κατά 17 δισ. ευρώ την επταετία της ΝΔ, ενώ το 2025 προστέθηκαν 3,77 δισ. ευρώ χρεών προς την εφορία και 2 δισ. ευρώ νέων «κόκκινων» δανείων. Τα περιορισμένα αποτελέσματα των προηγούμενων ρυθμίσεων, όπως τόνισε, αποδεικνύουν την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, που οδηγεί χιλιάδες πολίτες σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις για 120 δόσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ με κούρεμα 30% της οφειλής εφόσον τηρείται η ρύθμιση, βιώσιμη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης και αυστηρούς κανόνες στη λειτουργία των funds.

Με αφορμή, τέλος, τη συζήτηση για την επαγγελματική ασφάλιση, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει έναν ισχυρό δεύτερο πυλώνα, με εποπτεία και εγγυήσεις για τους ασφαλισμένους, αλλά μόνο ως συμπλήρωμα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Όπως τόνισε, «δεν μπορεί να γίνει το άλλοθι για όσα η κυβέρνηση δεν έχει λύσει στον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού».