Χαρίτσης: Έξι αποφάσεις του ΣτΕ ξεσκεπάζουν την πατέντα της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια»

Στη Βουλή φέρνει το θέμα της νομιμότητας λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων ο Βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, όπως είχε ήδη προαναγγείλει αμέσως μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που συνυπογράφουν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης αναφέρεται στις σοβαρές συνέπειες των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ, με τις οποίες ακυρώθηκαν τρεις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ΝΠΠΕ, καθώς και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών. Οι αποφάσεις αυτές αποκαλύπτουν σοβαρές πλημμέλειες τόσο στους ελέγχους των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και στο ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι πιστοποιήσεις.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι το ΣτΕ έκρινε πως η απόφαση της ΕΘΑΑΕ που υποτίθεται ότι καθόριζε τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών δεν περιείχε συγκεκριμένα κριτήρια και, λόγω της γενικότητας των όρων της, δεν μπορούσε να θεωρηθεί κανονιστική ρύθμιση. Η κρίση αυτή, σύμφωνα με τον Αλ. Χαρίτση, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις τρεις άδειες οι οποίες ακυρώθηκαν. Αφορά την κοινή κανονιστική βάση πάνω στην οποία οργανώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης συνολικά για τα ΝΠΠΕ που έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά μάλιστα για τα επτά νέα ΝΠΠΕ που αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο του 2026, τα οποία επίσης αξιολογήθηκαν με βάση το ίδιο πλαίσιο.

«Οι αποφάσεις του ΣτΕ εκθέτουν την κυβερνητική εικόνα μιας δήθεν αυστηρά οργανωμένης και ελεγχόμενης διαδικασίας. Αποκαλύπτουν ένα σύστημα με σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους και ένα κανονιστικό πλαίσιο που, όπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν περιείχε καν τα συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτεί ο νόμος», επισημαίνει ο κ. Χαρίτσης.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έσπευσε να προεξοφλήσει ότι τα ΝΠΠΕ των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν θα τις «επανακτήσουν» μέσα σε λίγες ημέρες, πριν ολοκληρωθούν οι νέοι έλεγχοι και οι απαιτούμενες διαδικασίες από τον ΕΟΠΠΕΠ και την ΕΘΑΑΕ. Το ερώτημα είναι πλέον σαφές: με ποια διαδικασία θα επαναδειοδοτηθούν τα συγκεκριμένα ιδρύματα και τι θα συμβεί με όλες τις υπόλοιπες άδειες και πιστοποιήσεις που βασίστηκαν στο ίδιο ακυρωθέν κανονιστικό πλαίσιο;

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των φοιτητών και των οικογενειών που καλούνται να καταβάλουν δίδακτρα για προγράμματα σπουδών των οποίων η νόμιμη πιστοποίηση βρίσκεται στον αέρα. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, ήδη ΝΠΠΕ διαφημίζουν προγράμματα και αναζητούν φοιτητές, ενώ μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για το ποια προγράμματα μπορούν σήμερα να πραγματοποιούν νόμιμα εγγραφές και να εισπράττουν δίδακτρα.

Με την ερώτηση ζητείται από την Υπουργό Παιδείας να απαντήσει:

ποια είναι σήμερα η νομική κατάσταση των ΝΠΠΕ των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν,

αν εξακολουθούν να παράγουν νόμιμα αποτελέσματα οι αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις που έγιναν βάσει της απόφασης 48136/17.12.2024 της ΕΘΑΑΕ,

ποιες συνέπειες έχουν οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα επτά ΝΠΠΕ που αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο του 2026,

ποια ακριβώς κριτήρια πρόκειται να αλλάξουν στο σύστημα πιστοποίησης και γιατί αυτά δεν είχαν θεσπιστεί εξαρχής,

με ποια βάση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προεξόφλησε την επαναχορήγηση των ακυρωμένων αδειών,

ποια ΝΠΠΕ και ποια προγράμματα σπουδών μπορούν σήμερα νόμιμα να εγγράφουν φοιτητές και να εισπράττουν δίδακτρα.

Παράλληλα, ζητείται η κατάθεση όλων των νέων πράξεων και αξιολογήσεων του ΕΟΠΠΕΠ και της ΕΘΑΑΕ, της νέας κανονιστικής πράξης που θα καθορίζει τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης, καθώς και αναλυτικός πίνακας όλων των προγραμμάτων σπουδών ΝΠΠΕ που αξιολογήθηκαν ή πιστοποιήθηκαν βάσει του ίδιου πλαισίου.

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει τις αποφάσεις του ΣτΕ ως μια προσωρινή τεχνική δυσκολία. Δεν μπορεί να προεξοφλεί το αποτέλεσμα των νέων διαδικασιών ούτε να αφήνει φοιτητές και οικογένειες να πληρώνουν για σπουδές των οποίων η πιστοποίηση αμφισβητείται δικαστικά. Η κυβέρνηση οφείλει τώρα να δώσει καθαρές απαντήσεις για τη νομιμότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια της ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχεται μέσω των ΝΠΠΕ», καταλήγει ο Αλ. Χαρίτσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2026

Ερώτηση και ΑΚΕ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: «Στον αέρα η νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών «πανεπιστημίων» μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ».

Οι αποφάσεις με αρ. 1167, 1168, 1169, 1170, 1171 και 1172/2026 της επταμελούς σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετατρέπουν σε απόλυτο φιάσκο τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επέλεξε να επιβάλει και να εφαρμόσει τον ν. 5094/2024 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το ΣτΕ ακύρωσε τρεις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και, με τρεις ακόμη αποφάσεις, τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους:

α) Με τις 1167 και 1169/2026 αποφάσεις ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ εκδοθείσες από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διότι, o ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος ήταν αρμόδιος να βεβαιώσει ότι το ΝΠΠΕ διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές, οι οποίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και τους λοιπούς κανονισμούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέλειψε να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του παραρτήματος ΝΠΠΕ στις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, και αφορούσαν τη διενέργεια κτιριολογικών προσαρμογών και την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων, με αποτέλεσμα να μην βεβαιώνεται η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

Εντελώς ενδεικτικά, οι παρατηρήσεις του ΕΟΠΠΕΠ αφορούν αδήλωτους ορόφους, ακατάλληλες εγκαταστάσεις για διδασκαλία και ψυχαγωγία, ελλείψεις κλιμακοστασίων για ΑμεΑ, ημιτελείς κατασκευές, ελλείψεις περιτοιχίσεων, παραβίαση κανόνων περί ανώτατου ύψους ορόφων, προβλήματα στατικότητας, πυρασφάλειας, φωτισμού και αερισμού, υποτυπώδεις έως και ανύπαρκτες βιβλιοθήκες. Πρόκειται δηλαδή για σοβαρότατες ελλείψεις που αφορούν πρωτίστως την ασφάλεια των φοιτητών και των εργαζομένων. Σημειωτέον ότι οι άδειες αυτές εκδόθηκαν από τον Υφυπουργό Παιδείας κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και επιπλέον της γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και σχετικής γνώμης του Υπουργού Εξωτερικών.

β) Με την 1171/2021 απόφαση ακυρώθηκε πράξη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι είχε ως έρεισμα μη νόμιμη σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΑΕ, η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), μέλος της οποίας είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα, η οποία μπορούσε να προκαλέσει υπόνοια μεροληψίας.

Σημειωτέον ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 έχει κατατεθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά και σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

γ) Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι με τις 1168, 1170 και 1172/2026 αποφάσεις ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών αφενός, λόγω της ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων ΝΠΠΕ και, αφετέρου, διότι τα στοιχεία, που περιέχονται στο Παράρτημα της 48136/17.12.2024 απόφασης της ΕΘΑΑΕ, με βάση τα οποία έλαβε χώρα η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, δεν συνιστούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, προς τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται τα προγράμματα σπουδών των ΝΠΠΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ρητώς ορίζουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 145 και 190 παρ. 1 του ν. 5094/2024.

Δηλαδή όχι μόνο ακυρώνονται και τα Προγράμματα Σπουδών των συγκεκριμένων ΝΠΠΕ αλλά κρίνεται παράνομη η κανονιστική πράξη (απόφαση) της ΕΘΑΑΕ, που υποτίθεται ότι καθορίζει τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, το σκεπτικό του ΣτΕ είναι ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα της με αρ. 48316/17.12.2024 απόφασης της ΕΘΑΑΕ περιγράφουν με γενικό τρόπο διαδικασίες και πολιτικές που αφορούν τη λειτουργία των ΝΠΠΕ και παρέχουν οδηγίες για τον σχεδιασμό των ΠΠΣ, χωρίς να εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, προκειμένου η Διοίκηση να αξιολογήσει την ποιότητα των προσφερόμενων ΠΠΣ αλλά και το ίδιο το ΣτΕ να διενεργήσει τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων πιστοποίησης κατόπιν αίτησης ακύρωσης. Ενδεικτικά, αναφέρει το ΣτΕ, η πολιτική ποιότητας διατυπώνεται «με τη μορφή δήλωσης». Εν ολίγοις, το Ανώτατο Δικαστήριο καταλήγει στην αιτιολογημένη κρίση ότι η απόφαση της ΕΘΑΑΕ που αποτελεί θεωρητικά το κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών λόγω της γενικότητας των όρων και των κριτηρίων δεν μπορεί καν να θεωρηθεί κανονιστική ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση κινείται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Η κρίση αυτή, όμως, αφορά την κοινή κανονιστική βάση πάνω στην οποία οργανώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης συνολικά για όλα τα ΝΠΠΕ που έχουν μέχρι τώρα αδειοδοτηθεί. Γι’ αυτό και οι συνέπειές της δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σαν να εξαντλούνται στις τρεις πράξεις που προσβλήθηκαν ενώπιον του ΣτΕ. Μάλιστα η εν λόγω κρίση ενέχει ιδιαίτερη σημασία και για τα επτά νέα ΝΠΠΕ που αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο του 2026 και επίσης αξιολογήθηκαν με βάση την υπ’ αριθ. 48136/17.12.2024 κανονιστική απόφαση, για τα οποία ήδη έχει κατατεθεί νέα αίτηση ακύρωσης.

Οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατόπιν αίτησης ακύρωσης του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Π. Λαζαράτου, και ακυρώνουν τις άδειες των συγκεκριμένων ΝΠΠΕ, αρκούν για να διαψεύσουν την κυβερνητική εικόνα μιας υποδειγματικά οργανωμένης και αυστηρά ελεγχόμενης διαδικασίας αδειοδότησης και να αναδείξουν την πραγματικότητα: ένα σύστημα διάτρητο, με ανύπαρκτες διαδικασίες και ελέγχους με ένα «κανονιστικό πλαίσιο» γονατογράφημα που σαφώς ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα.

Στην προσπάθειά της να υποβαθμίσει το φιάσκο και να παρουσιάσει τις έξι ακυρωτικές αποφάσεις ως ένα πρόσκαιρο τεχνικό εμπόδιο, η κ. Υπουργός έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι τα τρία ΝΠΠΕ θα «επανακτήσουν» τις άδειές τους μέσα σε λίγες ημέρες. Φυσικά, για να διατηρήσει την εικόνα ότι τίποτε ουσιαστικό δεν συνέβη, προεξόφλησε διαδικασίες που δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί, ακόμα και την κρίση της ανεξάρτητης ΕΘΑΑΕ, ενώ οι κανόνες της νέας αξιολόγησης βρίσκονταν ακόμη υπό διαμόρφωση.

Βέβαια το γεγονός ότι η κανονιστική πράξη της ΕΘΑΑΕ «εμπλουτίζεται», όπως ανακοίνωσε η κ. Υπουργός, επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν εξαντλείται στις τρεις πράξεις που ακυρώθηκαν. Θέτει ευθέως το ερώτημα για κάθε αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε με βάση το ίδιο ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο και, κατ’ επέκταση, για όλες τις άδειες που στηρίχθηκαν σε τέτοιες αξιολογήσεις.

Η σπουδή της κας Υπουργού αλλά και του Υφυπουργού Παιδείας να προδικάσουν την επανάκτηση των αδειών από τα ΝΠΠΕ, των οποίων η αδειοδότηση ακυρώθηκε από το ΣτΕ, πριν καλά – καλά καθαρογραφούν οι αποφάσεις και δημοσιευθεί το πλήρες σκεπτικό τους, είναι πρωτοφανής αλλά και ενδεικτική όλης της κυβερνητικής πολιτικής επί του μείζονος σημασίας αυτού θέματος. Ενδεικτική είναι όμως και η αντίδραση του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ κ. Χανιώτη που αναφέρθηκε σε υπονόμευση των διαδικασιών, της αποστολής και του ρόλου της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον «εμπλουτισμό» της ακυρωθείσας από το ΣτΕ απόφασης της ΕΘΑΑΕ από την οποία, σύμφωνα με το ίδιο το Δικαστήριο, στερείται κανονιστικού περιεχομένου. Οι δε υπουργικές δηλώσεις ότι δεν θα χαθεί το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για όσους φοίτησαν στα ΝΠΠΕ των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν δείχνουν τελικά πλήρη αδιαφορία για την τύχη των φοιτητών αυτών και των οικογενειών τους αφού η αναδρομική νομιμοποίηση των ακυρωθέντων προγραμμάτων σπουδών όχι μόνο δεν ενδείκνυται αλλά θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα.

Στο μεταξύ, ΝΠΠΕ διαφημίζουν προγράμματα, αναζητούν πελάτες, και οικογένειες καλούνται να πληρώσουν για σπουδές των οποίων η νόμιμη πιστοποίηση βρίσκεται στον αέρα.

Να σημειωθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας ευθέως αντισυνταγματικής «μεταρρύθμισης» την οποία η κυβέρνηση επέβαλε, παρακάμπτοντας το άρθρο 16. Και όπως καθημερινά αποκαλύπτεται την επέβαλε με προχειρότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν γρηγορότερα τα ιδιωτικά συμφέροντα που υπηρετεί και να δημιουργήσει νομικά τετελεσμένα.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Πώς θα εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων ΝΠΠΕ των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν;

2. Εφόσον το ΣτΕ ακύρωσε, κατά παρεμπίπτοντα έλεγχο, την υπ’ αρ. 48136/17.12.2024 απόφαση της ΕΘΑΑΕ και το Παράρτημα αυτής κρίνοντας ότι η εν λόγω απόφαση στερείται κανονιστικού περιεχομένου και ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι επίμαχες πιστοποιήσεις δεν συνιστούσαν τα συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που απαιτεί ο ν. 5094/2024, θεωρεί το Υπουργείο ότι όλες οι αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει της υπ’ αριθ. 48136/17.12.2024 κανονιστικής απόφασης εξακολουθούν να παράγουν νόμιμα αποτελέσματα; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί μετά και την κατάθεση νέων αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ;

3. Ποιες συνέπειες αποδίδει το Υπουργείο στην κρίση αυτή για τα επτά ΝΠΠΕ που αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο του 2026 καθώς και για το τέταρτο ΝΠΠΕ που λειτούργησε κατά την περίοδο 2025-2026; Εφόσον τα προγράμματα σπουδών που περιλήφθηκαν στους φακέλους αδειοδότησής τους καταρτίστηκαν ή αξιολογήθηκαν με βάση το ίδιο ακυρωθέν κανονιστικό πλαίσιο, με ποια νομική αιτιολογία θεωρεί η κυβέρνηση ότι οι άδειές τους παραμένουν ανεπηρέαστες και ότι μπορούν να προχωρήσουν σε λειτουργία και εγγραφές χωρίς προηγούμενη νέα αξιολόγηση των προγραμμάτων τους με τα κριτήρια που θα θεσπιστούν μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ;

4. Τι ακριβώς πρόκειται να αλλάξει στην υπ’ αριθ. 48136/17.12.2024 απόφαση της ΕΘΑΑΕ και γιατί τα συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που τώρα εισάγονται δεν είχαν θεσπιστεί πριν αρχίσει η διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης των ΝΠΠΕ, παρότι προβλέπονταν ήδη από τον ν. 5094/2024; Ποιος φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι η διαδικασία προχώρησε χωρίς αυτά;

5. Με ποια βάση διαβεβαίωσε δημόσια η Υπουργός ότι τα τρία ΝΠΠΕ των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν θα τις επανακτήσουν μέσα σε λίγες ημέρες; Εφόσον κατά τον χρόνο των δηλώσεων δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι νέοι έλεγχοι, οι νέες αξιολογήσεις και οι κρίσεις του ΕΟΠΠΕΠ και της ΕΘΑΑΕ, πώς προεξοφλήθηκε από την πολιτική ηγεσία τόσο η θετική έκβαση όσο και ο χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων και μάλιστα μιας ανεξάρτητης αρχής;

6. Ποια από τα ΝΠΠΕ και ποια από τα προγράμματά τους μπορούν σήμερα, μετά τις αποφάσεις 1167–1172/2026, να πραγματοποιούν νομίμως εγγραφές και να εισπράττουν δίδακτρα; Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο ώστε κανένας υποψήφιος φοιτητής και καμία οικογένεια να μην αναλαμβάνει οικονομική δέσμευση για πρόγραμμα του οποίου η πιστοποίηση έχει ακυρωθεί, εκκρεμεί ή πρόκειται να επαναληφθεί με νέο κανονιστικό πλαίσιο;

7. Πώς εξηγεί το Υπουργείο ότι η εφαρμογή του ν. 5094/2024 οδήγησε ήδη σε έξι ακυρωτικές αποφάσεις;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλείσθε για την κατάθεση:

α) κάθε πράξης του ΕΟΠΠΕΠ που εκδόθηκε μετά την έκδοση των αποφάσεων 1167 και 1169/2026 και διαπιστώνει τη συμμόρφωση των δύο ΝΠΠΕ προς τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί κατά τους αρχικούς ελέγχους,

β) της νέας πράξης συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, της νέας έκθεσης αξιολόγησης και της νέας σύμφωνης γνώμης της ΕΘΑΑΕ που τυχόν εκδόθηκαν μετά την απόφαση 1171/2026,

γ) της νέας ή τροποποιημένης κανονιστικής πράξης της ΕΘΑΑΕ με την οποία θεσπίζονται τα συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης μετά τις αποφάσεις 1168, 1170 και 1172/2026,

δ) αναλυτικού πίνακα όλων των προγραμμάτων σπουδών ΝΠΠΕ, πέραν των τριών που αφορούν οι ακυρωτικές αποφάσεις, τα οποία αξιολογήθηκαν ή πιστοποιήθηκαν βάσει της υπ' αριθ. 48136/17.12.2024 απόφασης της ΕΘΑΑΕ, τις απαιτούμενες γνώμες και τις εκδοθείσες πράξεις πιστοποίησης.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Δραγασάκης Ιωάννης

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ