ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επέλεξε η διακυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά και το ρουσφέτι

Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας, σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του την Κυριακή (25/1), υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «συνειδητά επέλεξε η διακυβέρνηση του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι».

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη, αναφέρει καυστικά ότι «ο πρωθυπουργός σήμερα επέλεξε να βάλει τη φορεσιά του μεταρρυθμιστή». Σημειώνει, ωστόσο, πως «οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνει τυχοδιωκτικά ο κ. Μητσοτάκης όποτε πιέζεται δημοσκοπικά», ενώ τον κατηγορεί πως συνειδητά επέλεξε η κυβέρνησή του «να ταυτιστεί» με τον «φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα λόγω του πολιτικού κόστους».

«Ο ίδιος επέλεξε στην επταετή θητεία του να κάνει τα στραβά μάτια σε κραυγαλέες περιπτώσεις λαφυραγώγησης της δικαιοσύνης», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς, για να προσθέσει ότι «στην κυριακάτικη ανάρτηση αυτό-αποθέωσης, ο πρωθυπουργός παρέλειψε να εξηγήσει πως μια κυβέρνηση “προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο” σπατάλησε πλείστες ευκαιρίες του Ταμείου Ανάκαμψης, απέτυχε να προτεραιοποιήσει ανάγκες και ελλείψεις, και τώρα προμηθεύεται με δωρεές το αναγκαίο και σύγχρονο σύστημα αεροναυτιλίας.»

«Πώς εξηγεί μια κυβέρνηση “προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο” να νομοθετεί με τροπολογίες που χωρίς διαβούλευση “φυτρώνουν” σε άσχετα νομοσχέδια και το αποτέλεσμά τους κρίνεται φωτογραφικό υπέρ μελών της κυβέρνησης;», σημείωσε ακόμη ο κ. Τσουκαλάς, προφανώς αναφερόμενος στην πρόσφατη τροπολογία για τη συνεπιμέλεια.

«Πώς άραγε συμβιβάζεται μια κυβέρνηση “προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο” με την ένοχη σιωπή όταν αποκαλύπτεται ότι έκανε κουρελόχαρτο μια κοινοβουλευτική διαδικασία όπως η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών για να κρύψει τη δυσωδία στην αυλή της;», διερωτάται ακόμη και συμπληρώνει:

«Μάλιστα οικειοποιούμενος το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για “Μια Ελλάδα για όλους” εμφανίζεται ως η κυβέρνηση που έχει κάνει έργο για τα άτομα με αναπηρία. Αν πράγματι ήθελε να τους στηρίξει, γιατί δεν υιοθετεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αναπροσαρμογής των επιδομάτων αναπηρίας με βάση τον αντίστοιχο μηχανισμό ετήσιας αύξησης των συντάξεων; Με την υιοθέτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα προστατεύονταν οι συμπολίτες μας με αναπηρία από τη φτωχοποίηση, καθώς η περίοδος που βιώνουμε χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ακρίβεια, και θα εξασφαλιζόταν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Γιατί δεν στήριξε την πρόταση μας για κατάργηση των άδικων διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου για τα όρια ηλικίας των γονέων ανάπηρων τεκνών;»

«Η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της κρατά τα άτομα με αναπηρία δέσμια της διάθεσης της Κυβέρνησης να παραχωρεί αύξηση στα επιδόματα κατά το δοκούν, ανάλογα με τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες που την εξυπηρετούν και τον εκλογικό κύκλο», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.