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ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σιωπή, αντί για την αναγνώριση ευθυνών
Πολιτική
16:35 - 25 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σιωπή, αντί για την αναγνώριση ευθυνών

Reporter.gr Newsroom
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Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπησή του άσκησε η Κουμουνδούρου, σχολιάζοντας πως ο πρωθυπουργός «προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την πρόταση που έκανε στη Σύνοδο Κορυφής για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πρόταση η οποία και φυσικά απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους ηγέτες».  

«Σε μια περίοδο που το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται και η Διεθνής Νομιμότητα παραβιάζεται, η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και όχι να ισορροπεί σε δύο βάρκες» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει:

«Η χώρα οφείλει να σταθεί απέναντι στις λογικές και τις πρακτικές Τραμπ και να στηρίξει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Αυτονομία έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς απέναντι σε όσους τους αποδυναμώνουν και τους υποκαθιστούν».

Η Κουμουνδούρου επικρίνει, δε, τον πρωθυπουργό για το γεγονός ότι «δεν λέει λέξη για όσα συνέβησαν στα νότια προάστια και ιδίως στη Γλυφάδα την μέρα την μεγάλης νεροποντής» και ότι επιλέγει τη «σιωπή αντί για αναγνώριση των ευθυνών».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/01/2026 - 16:22
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