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Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»
Πολιτική
14:54 - 31 Ιουλ 2026

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τους οικονομικούς πόρους του κόμματος, ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ πέρασε ξανά στην αντεπίθεση λέγοντας πως το rebranding γίνεται «αγκαλιά με τα συμφέροντα».

Η διαμάχη ξεκίνησε την Πέμπτη, όταν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγόρησε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πως έχουν χρέη που δεν εξυπηρετούν. Η Χαριλάου Τρικούπη πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση. Τόνισε πως τα χρέη είναι ρυθμισμένα και το κόμμα δεν έχει χάσει καμία δόση. Την ίδια ώρα ζήτησε από την ΕΛΑΣ να πει ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησής της.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παρέπεμψε στα μέλη και το ΠΑΣΟΚ επανήλθε με μία σκληρή ανακοίνωση:

«Δια της μαιευτικής … μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους. Τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του. Ενδιαφέρουσα μετατόπιση!

Φαίνεται, πάντως, πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα, καθώς όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία:

• η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων γίνεται αυστηρά από φυσικά πρόσωπα-και όχι εταιρείες- με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ. Κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μετά τα πρώτα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης.

• δεν προβλέπεται ακόμη για το κόμμα ΕΛΑΣ χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων θεωρημένων από τη Βουλή κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Ακόμη και σε τυχόν αίτημα του να του χορηγηθούν ανώνυμα κουπόνια, η χρηματοδότηση δεν μπορεί βάσει του νόμου να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως.

Οι πολίτες λοιπόν μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων. Ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα.

Και επειδή το κόμμα ΕΛΑΣ της «περήφανης» διαπραγμάτευσης του 3ου μνημονίου, διατηρεί απορίες οικονομικής και λογιστικής φύσης για το ΠΑΣΟΚ, θα του απαντήσουμε ξανά καθαρά:

Το ΠΑΣΟΚ ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ. Το ύψος των χρεών που παρουσιάζεται σήμερα, οφείλεται στην εξαιρετικά υπερβολική επιβάρυνση 12-13% του αρχικού χρέους με τόκους, πανωτόκια, τόκους υπερημερίας. Αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κα. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες».

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