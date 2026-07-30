Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Νέα ένταση προκλήθηκε στη Βουλή, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καλεί το 100, ζητώντας τη σύλληψη και προσαγωγή για εξακρίβωση στοιχείων της Βασιλικής Πολύζου, την οποία έχει καταμηνύσει για συμμετοχή της σε εγκληματική οργάνωση και υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δημοσιογράφος.

Η κ. Πολύζου οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων, καθώς δεν είχε μαζί της ταυτότητα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν συνάντησε την κ. Πολύζου στο καφενείο των αστυνομικών της Βουλής ζητώντας την σύλληψη της και βιντεοσκοπώντας το περιστατικό.

Ο φρούραρχος της Βουλής, συνόδευσε την κ. Πολύζου στο περιπολικό, το οποίο περίμενε στην κεντρική είσοδο της Βουλής, μετά από τηλεφώνημα που είχε κάνει στο «100» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κ. Κωνσταντόπουλου χαρακτήρισε «ασύστολα ψευδή» τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο περιστατικό και κατήγγειλε την παρουσία της κ. Πολύζου στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι «τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας», και ότι «έχει δύο ονόματα», ενώ είπε πως «δεν είναι δημοσιογράφος».

«Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Είναι γεννημένη στη Τυφλίδα και το όνομα της είναι Βέρα Τζιτζίδη. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του "100" μετά από κλήση μου», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά της η κ. Πολύζου δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θα κάνω μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση, που αγγίζει τα όρια της παράνομης κράτησης αλλά και για κακουργηματική βιντεοσκόπηση. Θα ζητήσω την άμεση σύλληψη της επειδή είναι ύποπτη για τέλεση αδικημάτων».

Σημειώνεται ότι η κ. Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι ενώ εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει πληρωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.