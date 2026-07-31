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ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»
Πολιτική
22:55 - 31 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Reporter.gr Newsroom
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Με νέο επεισόδιο στην κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ κλείνει η εβδομάδα, αφού το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με τα κομματικά χρέη στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για «πρόβλημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της λειτουργίας της δημοκρατίας», ενώ πρότεινε την υποχρεωτική αποπληρωμή των δανείων μέσω της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά και της παρακράτησης ενός μέρους του μισθού των βουλευτών.   

«Το θέμα των υπέρογκων χρεών των κομμάτων προς τις τράπεζες, δεν αποτελεί για μας άλλη μια ευκαιρία αντιπαράθεσης, αλλά πρόβλημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της λειτουργίας της δημοκρατίας», σημειώνεται αρχικά στη σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται επίσης:

«Γιατί η λογοδοσία δεν μπορεί να σταματά στην πόρτα των πολιτικών κομμάτων. Και οι κανόνες δεν μπορεί να μην ισχύουν για όλους.

Όταν ζητάς από κάθε πολίτη να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις, τότε οφείλεις να εφαρμόζεις τον ίδιο κανόνα και για τα κόμματα.

Είναι ζήτημα δημοκρατίας και δικαιοσύνης.»

Η ΕΛΑΣ επαναλαμβάνει πως «σήμερα, τα δύο κόμματα που έχουν τραπεζικές οφειλές άνω του 1,1 δισ. ευρώ, συνεχίζουν να λαμβάνουν δημόσιο χρήμα είτε από την κρατική χρηματοδότηση είτε από εισφορές βουλευτικών αποζημιώσεων. Και παρόλα αυτά το χρέος τους μεγαλώνει».

Σημειώνει, μάλιστα, ότι «αν επρόκειτο για μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν θα υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει να λαμβάνει δημόσιο χρήμα. Τα κόμματα όμως συνεχίζουν».

Το κόμμα του κ. Τσίπρας στρέφοντας ξεκάθαρα τα «βέλη» του κατά του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει:

«Κάποιες φορά μάλιστα, όπως συμβαίνει με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με νομικά κόλπα και διαφορετικό ΑΦΜ, καταφέρνουν να αποφεύγουν την αποπληρωμή των χρεών τους.

Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.»

Η ΕΛΑΣ, λοιπόν, καταθέτει «μία συγκεκριμένη θεσμική πρόταση- δέσμευση», όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, η οποία έχει ως εξής:

«Το 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων κομμάτων θα κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των τραπεζικών τους δανείων.

Και όσοι εκλέγονται με αυτά τα κόμματα – βουλευτές, ευρωβουλευτές και αιρετοί – θα συμβάλλουν υποχρεωτικά, το μισό των βουλευτικών τους αποζημιώσεων στο κόμμα που τους εξέλεξε, για την αποπληρωμή των κομματικών χρεών.

Τέλος, κάθε χρόνο θα δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με πλήρη διαφάνεια πόσα πραγματικά χρωστά και πόσα πραγματικά αποπληρώνει κάθε κόμμα.»

«Δεν ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα τίποτα περισσότερο από αυτό που ζητούν καθημερινά από τους πολίτες.

Υπευθυνότητα. Συνέπεια. Λογοδοσία», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

ΠΑΣΟΚ: Προκειμένου να φτάσει στην «Ιθάκη» της προσωπικής του φιλοδοξίας, κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζει πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν δίνει «την παραμικρή απάντηση για τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του», αλλά «συνεχίζει με θράσος τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ».

«Έχει λύσει προφανώς το ζήτημα της λειτουργίας του δικού του κόμματος μέσα από τις χορηγίες της ολιγαρχίας. Κρίμα που δεν θα εφαρμόσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε μέσα στα χρέη και με εργαζόμενους στα όρια της οικονομικής απόγνωσης και κατόπιν μεθόδευσε να βυθίσει στο πολιτικό τέλμα», σημειώνει εξίσου δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει:

«Ο Πρωθυπουργός που υπέκυψε στις ορέξεις των τραπεζών, έφερε τα funds στην Ελλάδα και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοανακηρύσσεται έντιμος και αυτοθαυμάζεται. Αργά κατάλαβε μέσα στην αλαζονεία του πώς πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Τον πήραν χαμπάρι και οι πιο καλοπροαίρετοι».

«Στην προσπάθειά του να φτάσει στην “Ιθάκη” της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα και κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη», υποστηρίζει ακόμη η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει:

«Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων».

Υπενθυμίζεται πως η διαμάχη των δύο κομμάτων ξεκίνησε πριν από μία ημέρα, Πέμπτη (30/7), οπότε η ΕΛΑΣ κατηγόρησε τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ πως έχουν χρέη που δεν εξυπηρετούν, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι, ζητώντας από τον κ. Τσίπρα να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του.

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