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Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν
Ειδήσεις
12:11 - 29 Ιουλ 2026

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Reporter.gr Newsroom
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Επιβεβαιώνεται η κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να ανακοινώνει από την Κύπρο τη σύγκλιση συνάντησης 5+1.

Οι ανακοινώσεις Γκουτέρες έρχονται μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο γγ του ΟΗΕ σχολίασε ότι στην τριμερή σημειώθηκε πρόοδος στο ζήτημα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Έτσι, υποστήριξε πως έχει την έγκριση των εγγυητρίων δυνάμεων για να προχωρήσει με την διάσκεψη 5+1, σημειώνοντας, όμως, ότι ακόμα δεν έχει οριστεί το πότε και το πού θα πραγματοποιηθεί.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αμέσως μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης και κληθείς από ΜΜΕ να προβεί σε δηλώσεις, παρέπεμψε στις ανακοινώσεις Γκουτέρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkaxlgzsi309?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Θυμίζουμε πως πρόσφατα διέρρευσε προσχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, το οποίο ασφαλώς απαιτεί συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές.

Ο διεθνολόγος, Θόδωρος Τσίκας, ανέλυσε στο Reporter τα δεδομένα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 12:15
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