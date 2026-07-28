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Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης
Ειδήσεις
08:55 - 28 Ιουλ 2026

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κύπρο έφθασε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (28/7) ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ΓΓ ανέφερε ότι «μόλις έχω φθάσει στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων στην Κύπρο, για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού».

Τα Ηνωμένα Εθνη, συνέχισε, «δεν μπορούν να επιβάλουν ειρήνη» αλλά «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν».

Τον κ. Γκουτέρες θα συνοδεύει η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε χθες συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο ΓΓ των ΗΕ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ενώ η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι προγραμματισμένη λίγο αργότερα, στις 11.45.

Θυμίζουμε πως πρόσφατα έγινε γνωστό προσχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, το οποίο ασφαλώς απαιτεί συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές.

Ο διεθνολόγος, Θόδωρος Τσίκας, ανέλυσε στο Reporter τα δεδομένα μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

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