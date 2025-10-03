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Νέο αντιπλημμυρικό έργο στο Μαρούσι: Υπογράφηκε η σύμβαση αξίας €144.000 για την επέκταση του αγωγού ομβρίων στην οδό Σισμανογλείου
Αυτοδιοίκηση
11:33 - 03 Οκτ 2025

Νέο αντιπλημμυρικό έργο στο Μαρούσι: Υπογράφηκε η σύμβαση αξίας €144.000 για την επέκταση του αγωγού ομβρίων στην οδό Σισμανογλείου

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Την προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Σισμανογλείου στο Μαρούσι, προϋπολογισμού 144.000 ευρώ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο αποτελεί σημαντική αντιπλημμυρική παρέμβαση όχι μόνο για το Δήμο Αμαρουσίου αλλά και για τον ευρύτερο Βόρειο Τομέα, καθώς θα ενισχύσει την παροχετευτικότητα του υπάρχοντος δικτύου σε περιοχή όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων μήκους 185 μέτρων κατά μήκος της οδού Σισμανογλείου. Ο αγωγός θα συνδέει «τυφλό» τερματικό φρεάτιο έξω από τη δυτική πύλη του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου με τον υφιστάμενο αγωγό που διοχετεύει όμβρια στο ρέμα Σαπφούς. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ τη δημοπράτηση και την εκτέλεση έχει αναλάβει ο Δήμος Αμαρουσίου.

«Η προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών της Αττικής από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Το νέο αντιπλημμυρικό έργο στο Μαρούσι, είναι ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να θωρακίσουμε μια περιοχή που στο παρελθόν έχει δοκιμαστεί επανειλημμένως μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Με συνέπεια και συστηματική δουλειά, βάζουμε οριστικά τέλος σε ένα καθεστώς πολύχρονης ολιγωρίας, αδράνειας και στείρας γραφειοκρατίας, απαντώντας στις ανάγκες των πολιτών με έργο, αποτελεσματικά και άμεσα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς: «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο Μαρούσι, επιβεβαιώσαμε με τον άξιο Δήμαρχο και καλό φίλο Θεόδωρο Αμπατζόγλου, τη βούλησή μας να συνεργαστούμε στενά για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει πάνω από 32 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση μεγάλων έργων στο Μαρούσι, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, περίπου 29 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την εκτέλεση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης. Εικόνες ντροπής που είδαμε στο παρελθόν, με περιουσίες να χάνονται και ανθρώπους να κινδυνεύουν, δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Και αυτό είναι μια υπόσχεση, που θα τηρήσουμε στο ακέραιο. Και κάθε μέρα που περνά, βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι για να κάνουμε το Μαρούσι —και συνολικά την Αττική— πιο ασφαλή, πιο ανθρώπινη και πιο ανθεκτική απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όλοι μαζί δουλεύουμε για να κάνουμε πράξη αυτό που αξίζουν οι πολίτες: ασφαλείς γειτονιές, με σύγχρονες υποδομές και χωρίς τον φόβο των πλημμυρών. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα στους πολίτες, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις».

Από την πλευρά του, ο κ. Αμπατζόγλου σημείωσε: «Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των υποδομών της πόλης μας, με ένα έργο που αποτελεί ακόμη μία ουσιαστική παρέμβαση για την αντιπλημμυρική προστασία, την ασφάλεια των πολιτών και τη θωράκιση του αστικού μας ιστού απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Δημοτική μας Αρχή εργάζεται μεθοδικά και με σχέδιο, σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να αντιμετωπιστούν διαχρονικά προβλήματα και να βρεθούν λύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίλυση προβλημάτων δεκαετιών. Αυτή η πολιτική βούληση, σε συνδυασμό με τη δική μας επιμονή και προσπάθεια, αποδίδει σήμερα απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη για την άριστη συνεργασία και τη στήριξή του στα έργα υποδομής του Δήμου μας. Μαζί, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα Μαρούσι πιο σύγχρονο, πιο ασφαλές και ανθεκτικό στις προκλήσεις της εποχής».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα και ο συνεργάτης του Δημάρχου Αμαρουσίου, Πάνος Θεοδωρόπουλος.

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