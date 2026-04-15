Τσίπρας, Δούκας, Χαρδαλιάς και Μώραλης στην βιβλιοπαρουσίαση για το Γιάννη Μπουτάρη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προγραμματισμένη βιβλιοπαρουσίαση του Λεωνίδα Μακρή με τίτλο «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς» (εκδόσεις Πατάκη), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 στο café του Public.

Αναλυτικά, στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβει η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Όπως επισημαίνεται, το βιβλίο εξετάζει το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του Γιάννη Μπουτάρη, αναλύοντας τη διαδρομή του από τον χώρο της επιχειρηματικότητας έως την ανάδειξή του σε μία από τις πλέον ξεχωριστές και αντισυμβατικές προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής σκηνής της Μεταπολίτευσης.