Ο Μαρκόπουλος υπενθυμίζει στο Μαξίμου ότι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν είναι «αντίπαλοι»

Ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του ώστε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Διαχώρισε τη θέση του με ορισμένες κινήσεις της κυβέρνησης ενώ έστειλε το μήνυμα στο Μαξίμου πως δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τους συγγενείς των θυμάτων ως «αντιπάλους».

«Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ανακουφιστεί. Θα πρέπει να φωτιστεί η υπόθεση. Δεν νομίζω ότι ή κυβέρνηση έχει κάτι να φοβάται από αυτό όμως θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός που ταλαιπωρείται, που κάνει μια απεργία πείνας εδώ και 18 ημέρες θα πρέπει να βρει το δρόμο για να πάρει τις απαντήσεις που θέλει να πάρει. Δεν κάνω καμία υπόδειξη σε κανέναν, η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, αυτή πρέπει να αποφασίσει θεωρώ ότι είναι να κάνει πρέπει να το κάνει γρήγορα όμως γιατί έχουμε έναν άνθρωπο σε μια εκκρεμότητα. Να ικανοποιηθεί ο κ. Ρούτσι», είπε αρχικά στα Παραπολιτικά.

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως υπάρχει θέμα στο συντονισμό της κυβέρνησης σχολίασε:

«Δεν θα υποδείξω τίποτα εγώ στον Πρωθυπουργό είναι εμπειρότερος και πολύ αρτιότερος από εμένα. Σε κάποιες περιπτώσεις η κυβέρνηση δείχνει αιφνιδιασμό. Στην υπόθεση Ρούτσι για παράδειγμα δεν βλέπω κάποιο σχέδιο. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να μην συνομιλεί η κυβέρνηση κεντρικά με τις οικογένειες οι οποίες έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτή την τραγωδία και να έχουμε αφήσει βορά αυτούς τους ανθρώπους στον κάθε ριζοσπαστικοποιημένο».

Συμπλήρωσε επίσης πως «ο πρωθυπουργός έχει πει ότι σκύβουμε το κεφάλι στην κα Καρυστιανού, από τη στιγμή που η κα Καρυστιανού έχει πει μάλιστα ότι δεν είναι στα πλάνα της ένα πολιτικό κόμμα, έχει τις πολιτικές της απόψεις είναι σεβαστές απόλυτα, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μην μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αντίπαλοί μας αυτοί οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από μια τεράστια τραγωδία, δεν είναι απέναντί μας και οφείλουμε να δώσουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Εμείς με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να στήσουμε γέφυρες, δεν είναι αντίπαλοί μας. Αυτές οι οικογένειες μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας προτείνουν πράγματα, να μας δώσουν ακόμα και νομοθετικές προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να χτιστεί γέφυρα με αυτούς τους γονείς κακώς τους έχουμε αφήσει βορά στα χέρια του κάθε ριζοσπάστη, του κάθε λαϊκιστή. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Να ένα πεδίο που το επιτελικό κράτος μπορεί να βελτιωθεί».

Ο κ. Μαρκόπουλος έχει διαφορετική προσέγγιση και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Είπε αρχικά ότι κ. Μυλωνάκης πρέπει να πάει στην επιτροπή και θα τοποθετηθεί και εκτίμησε ότι από την στιγμή που έχει κάνει την σχετική ανακοίνωση είναι απλά θέμα χρόνου.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει ο «Φραπες», ο «Χασάπης» και η «Φερράρι» να περάσουν από την εξεταστική επιτροπή απάντησε ως εξής: «Θεωρώ ότι θα πρέπει να κληθούν γιατί υπήρξαν κεντρικά πρόσωπα σε ότι αφορά την πορεία αυτής της υπόθεσης. Νομίζω ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι ανοιχτός από την πλειοψηφία εκτιμώ ότι θα πρέπει να κληθούν δεν έχει κάτι να φοβηθεί η πλειοψηφία από αυτό. Μάλιστα εγώ είμαι ένας από εκείνους που δημόσια έχουν πάρει θέση κατά όλων αυτών οι οποίοι μάλλον παρεκκλίνουν από τις αρχές της ΝΔ».

Ανάλογες δηλώσεις έκανε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος την ίδια μέρα και σε τηλεοπτικές του δηλώσεις στον ΣΚΑΪ.