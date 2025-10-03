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Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Ειδήσεις
11:25 - 03 Οκτ 2025

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Συνολικά, εκτοξεύθηκαν 381 drones και 35 πύραυλοι εναντίον κρίσιμων εγκαταστάσεων στις περιοχές Χάρκοβο και Πολτάβα, όπου βρίσκονται τα κυριότερα κέντρα παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.

Η Ουκρανία έχει ήδη ενισχύσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου, προκειμένου να προλάβει πιθανές διακοπές στην εγχώρια τροφοδοσία. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, στόχος είναι η αποθήκευση 13,2 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, εκ των οποίων περίπου 4,6 bcm θα είναι εισαγόμενα.

Με το χειμώνα να πλησιάζει, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, προκαλώντας ήδη παρατεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (1/10), επίθεση με drones στις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίχιβ είχε προκαλέσει διακοπή ρεύματος στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνομπίλ για τρεις ώρες, επηρεάζοντας και το νέο προστατευτικό περίβλημα που κατασκευάστηκε το 2016 για την αποτροπή διαρροής ακτινοβολίας.

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