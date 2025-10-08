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Επίσκεψη Χαρδαλιά σε Μοσχάτο - Ταύρο: Στο επίκεντρο έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης
Αυτοδιοίκηση
12:27 - 08 Οκτ 2025

Επίσκεψη Χαρδαλιά σε Μοσχάτο - Ταύρο: Στο επίκεντρο έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευση της Περιφέρειας για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προστατεύουν τις τοπικές κοινωνίες από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Χαρδαλιάς είχε σύσκεψη εργασίας με το Δήμαρχο Ανδρέα Ευθυμίου στο δημαρχιακό μέγαρο, όπου συζητήθηκαν όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε αυτοψία σε εργοτάξια και καίρια σημεία όπου εξελίσσονται παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την αντιπλημμυρική προστασία και την ενίσχυση του πρασίνου.

Σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική διευθέτηση του Ιλισού ποταμού

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του Ιλισού ποταμού, το οποίο εντάσσεται στα 281 έργα που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τη βελτίωση της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών. Ο Ιλισσός, σε συνδυασμό με τον Κηφισό, αποτελεί βασικό αποδέκτη των όμβριων υδάτων του Λεκανοπεδίου.

Το έργο, προϋπολογισμού 12,83 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την εκβάθυνση της κοίτης και την αναμόρφωση τριών γεφυρών για καλύτερη απορροή και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου

α) της λιθόκτιστης γέφυρας της οδού Εθνάρχου Μακαρίου,

β) της γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος, που θα αντικατασταθεί από γέφυρα αστικού περιπάτου, και

γ) της μεταλλικής πεζογέφυρας, η οποία θα συντηρηθεί και θα επανατοποθετηθεί.

Πρόκειται για έργο στρατηγικού χαρακτήρα, ένα από τα 54 μεγάλα αντιπλημμυρικά που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης από το πρώτο εξάμηνο του 2025, με στόχο την αύξηση της αποχετευτικής ικανότητας του Ιλισσού και την αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου.

Παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης σε Μοσχάτο και Ταύρο

Ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε τον 3ο παιδικό σταθμό Μοσχάτου, όπου προγραμματίζεται η αναδιαμόρφωση του κτηρίου που συστεγάζεται με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς.

Στη συνέχεια, μετέβη στην οδό Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρο, όπου ανακαινίζεται πλήρως το κτήριο που θα στεγάσει το νέο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Το έργο, προϋπολογισμού 2,034 εκατ. ευρώ, θα αποτελέσει έναν ακόμη πυρήνα κοινωνικής υποστήριξης και συμμετοχής, προσφέροντας ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τους ηλικιωμένους κατοίκους.

Αναβάθμιση του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων

Στην ατζέντα της επίσκεψης εντάχθηκε και το Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο, συνολικής έκτασης 53 στρεμμάτων, το οποίο πρόκειται να αναβαθμιστεί ριζικά με βιοκλιματικό σχεδιασμό. Το έργο, προϋπολογισμού 1,28 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον και λειτουργικού δημόσιου χώρου, που θα αναδεικνύει τον κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα του πάρκου.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει:

  • χρήση πιστοποιημένων βιοκλιματικών υλικών χαμηλής ενεργειακής απορρόφησης,
  • ενίσχυση της φύτευσης με ανθεκτικά είδη χαμηλών αναγκών άρδευσης,
  • φυσικό αερισμό και σκίαση για τη βελτίωση του μικροκλίματος.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την ανθεκτικότητα του πάρκου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί με συνέπεια και ταχύτητα έργα ουσίας, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζουν τις γειτονιές μας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Με σφιχτά και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη κάθε έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Δεν μένουμε στα λόγια, αλλά προχωράμε με πράξεις και απτά αποτελέσματα σε κάθε περιοχή. Στόχος μας είναι κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος να πιάνει τόπο, να επιστρέφει στους πολίτες και να μεταφράζεται σε υποδομές, σε νέους χώρους πρασίνου, σε αντιπλημμυρική προστασία και σε σύγχρονες κοινωνικές δομές».

Και πρόσθεσε: «Για εμάς, η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες, αλλά συγκεκριμένα έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται μέσα από συνεργασίες με τους Δήμους και την τοπική κοινωνία. Η Αττική αλλάζει πρόσωπο, με έργα που παραδίδονται στην ώρα τους. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση: μια Περιφέρεια που θα προχωρά συνεχώς μπροστά, με κοινωνική ευαισθησία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα».

Από την πλευρά του, ο κ. Ευθυμίου, σημείωσε: «Η επίσκεψη του κ. Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή μας σηματοδοτεί την αδιάλειπτη και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Αττικής. Οι παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη υπήρξαν καθοριστικές ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση του μεγάλου έργου της ανάπλασης της παραλίας του Μοσχάτου. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μαζί την πορεία των σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και θωρακίζουν τις γειτονιές μας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει τη Β΄ φάση ανάπλασης του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο, την αναβάθμιση του παλιού Δημαρχείου στο Μοσχάτο και τη συνέχιση του έργου του ΚΑΠΗ στον Ταύρο. Πρόκειται για παρεμβάσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών μας».

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