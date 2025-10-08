ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευθυμίου: Η μεγάλη πρόκληση του brain drain και το «στοίχημα» του Rebrain Greece
Πολιτική
12:23 - 08 Οκτ 2025

Ευθυμίου: Η μεγάλη πρόκληση του brain drain και το «στοίχημα» του Rebrain Greece

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας χαρακτήρισε το brain drain η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Olympia Forum VI και στην ενότητα Rebrain Greece: Προσέλκυση νέων ταλέντων & ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος του Patrisnews.com, Μαριάννα Μητροπούλου.

Όπως ανέφερε η κα Ευθυμίου, «περισσότεροι από 600.000 Έλληνες, κυρίως νέοι και εξειδικευμένοι επιστήμονες, έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας ευκαιρίες και προοπτική. Αυτή η φυγή αποτέλεσε τεράστιο πλήγμα στην κοινωνία μας, στην οικονομία μας και στο αναπτυξιακό μας δυναμικό. Όμως, σήμερα, δεν έχει παραμείνει μια παλιά πληγή που μαθαίνουμε να αντέχουμε. Αρχίζουμε να μιλάμε πλέον για ευκαιρία επιστροφής. Για την επιστροφή της ελπίδας, της πίστης και της δέσμευσης για ένα νέο ξεκίνημα».

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, το ReBrain Greece είναι η φωνή αυτού του νέου ξεκινήματος, μια γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, τους Έλληνες της διασποράς με τη γη που τους γέννησε.

«Έχει αλλάξει το ισοζύγιο των ροών από το 2023 και μετά, έχουμε θετική εξέλιξη. Το 2023 έφυγαν 32.800 ενώ γύρισαν 47.200 πίσω, το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, κάτι σημαίνει. Δείχνει ότι αλλάζει σταδιακά το κλίμα, δεν είμαστε πια στην Ελλάδα της κρίσης, δεν έχουμε γίνει παράδεισος, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, όμως υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Αυτή η θετική αλλαγή οφείλεται και στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει στοχευμένες πολιτικές που αναστέλλουν τη διαρροή των ταλέντων και δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι νέοι μας επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν και έτσι να γυρίσουν πίσω» τόνισε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του υπουργείου στην κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα ReBrain Greece, που στόχο έχει να συνδέσει τους Έλληνες της διασποράς με ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα μέσω συγκεκριμένων μέτρων, όπως τα συγκεκριμένα κίνητρα, η αναγνώριση προσόντων, οι εκδηλώσεις δικτύωσης.

Ο Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων μίλησε για τα εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας, προκειμένου να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αλλάζει διαρκώς και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πολλές και σημαντικές επενδύσεις σε αρκετούς τομείς με χρηματοδοτικά προγράμματα και παράλληλα υπάρχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρκώς νέες θέσεις εργασίας, όχι μόνο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας , αλλά και στη υψηλή εξειδίκευση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα Rebrain Greece, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περισσότερες από 1.000 θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Πέρα από τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που προσφέρει η ελληνική πολιτεία, ο κ. Αγραπιδάς στάθηκε και στο γεγονός ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, bonus και υβριδικό τρόπο εργασίας. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού, ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να προβάλλει τις δυνατότητές της και να ενισχύσει τη δικτύωση με τους Έλληνες του εξωτερικού, επισημαίνοντας πως για την προσέλκυσή τους απαιτείται μια εθνική στρατηγική, ιδιαίτερα λόγω του δημογραφικού προβλήματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγκυρα: Πράξη «πειρατείας» η ισραηλινή επέμβαση στο νέο στολίσκο για τη Γάζα
Ειδήσεις

Άγκυρα: Πράξη «πειρατείας» η ισραηλινή επέμβαση στο νέο στολίσκο για τη Γάζα

Η Βούλτεψη επιμένει ότι η Κοβέσι μεροληπτεί εναντίον της κυβέρνησης
Πολιτική

Η Βούλτεψη επιμένει ότι η Κοβέσι μεροληπτεί εναντίον της κυβέρνησης

Νέα Αριστερά: Ζητά κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βάρρα - Βορίδη για τις ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Ζητά κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βάρρα - Βορίδη για τις ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχολικά γεύματα σε 1.918 σχολεία – Το 47% των μαθητών δημοτικού ωφελούνται
Ειδήσεις

Σχολικά γεύματα σε 1.918 σχολεία – Το 47% των μαθητών δημοτικού ωφελούνται

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί
Πολιτική

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ειδήσεις

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Rebrain Greece London: Πάνω από 550 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επαναπατρισμού με την Alpha Bank ως εργοδότη επιλογής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ