Ευθυμίου: Η μεγάλη πρόκληση του brain drain και το «στοίχημα» του Rebrain Greece

Ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας χαρακτήρισε το brain drain η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Olympia Forum VI και στην ενότητα Rebrain Greece: Προσέλκυση νέων ταλέντων & ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος του Patrisnews.com, Μαριάννα Μητροπούλου.

Όπως ανέφερε η κα Ευθυμίου, «περισσότεροι από 600.000 Έλληνες, κυρίως νέοι και εξειδικευμένοι επιστήμονες, έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας ευκαιρίες και προοπτική. Αυτή η φυγή αποτέλεσε τεράστιο πλήγμα στην κοινωνία μας, στην οικονομία μας και στο αναπτυξιακό μας δυναμικό. Όμως, σήμερα, δεν έχει παραμείνει μια παλιά πληγή που μαθαίνουμε να αντέχουμε. Αρχίζουμε να μιλάμε πλέον για ευκαιρία επιστροφής. Για την επιστροφή της ελπίδας, της πίστης και της δέσμευσης για ένα νέο ξεκίνημα».

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, το ReBrain Greece είναι η φωνή αυτού του νέου ξεκινήματος, μια γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, τους Έλληνες της διασποράς με τη γη που τους γέννησε.

«Έχει αλλάξει το ισοζύγιο των ροών από το 2023 και μετά, έχουμε θετική εξέλιξη. Το 2023 έφυγαν 32.800 ενώ γύρισαν 47.200 πίσω, το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, κάτι σημαίνει. Δείχνει ότι αλλάζει σταδιακά το κλίμα, δεν είμαστε πια στην Ελλάδα της κρίσης, δεν έχουμε γίνει παράδεισος, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, όμως υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Αυτή η θετική αλλαγή οφείλεται και στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει στοχευμένες πολιτικές που αναστέλλουν τη διαρροή των ταλέντων και δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι νέοι μας επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν και έτσι να γυρίσουν πίσω» τόνισε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του υπουργείου στην κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα ReBrain Greece, που στόχο έχει να συνδέσει τους Έλληνες της διασποράς με ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα μέσω συγκεκριμένων μέτρων, όπως τα συγκεκριμένα κίνητρα, η αναγνώριση προσόντων, οι εκδηλώσεις δικτύωσης.

Ο Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων μίλησε για τα εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας, προκειμένου να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αλλάζει διαρκώς και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται πολλές και σημαντικές επενδύσεις σε αρκετούς τομείς με χρηματοδοτικά προγράμματα και παράλληλα υπάρχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρκώς νέες θέσεις εργασίας, όχι μόνο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας , αλλά και στη υψηλή εξειδίκευση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα Rebrain Greece, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περισσότερες από 1.000 θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Πέρα από τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που προσφέρει η ελληνική πολιτεία, ο κ. Αγραπιδάς στάθηκε και στο γεγονός ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, bonus και υβριδικό τρόπο εργασίας. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού, ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να προβάλλει τις δυνατότητές της και να ενισχύσει τη δικτύωση με τους Έλληνες του εξωτερικού, επισημαίνοντας πως για την προσέλκυσή τους απαιτείται μια εθνική στρατηγική, ιδιαίτερα λόγω του δημογραφικού προβλήματος.