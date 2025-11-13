Δήμος Αθηναίων: Σφραγίσεις 9 καταστημάτων λόγω υπέρβασης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα
Αυτοδιοίκηση
18:29 - 13 Νοε 2025

Εννέα νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025.

Δούκας: «163 σφραγίσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τις αρχές του έτους»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Προχωράμε και αυτή την εβδομάδα σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων. Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 240 σφραγίσεις Κ.Υ.Ε., εκ των οποίων οι 163 αφορούν αποκλειστικά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα είμαστε όμως αυστηροί με όσους παρανομούν».

Από τα εννέα καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες μέρες, το ένα βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τα έξι στην 2η Δημοτική Κοινότητα και τα δυο στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία είναι καθημερινοί και εντατικοί. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της προσβασιμότητας, η – όσο το δυνατόν – μεγαλύτερη απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου και η απόδοσή του στους πολίτες. Θα είμαστε αμείλικτοι σε φαινόμενα ανομίας».

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αφορούν:

2 καταστήματα για 10 ημέρες

1 κατάστημα για 7 ημέρες

1 κατάστημα για 6 ημέρες

3 καταστήματα για 5 ημέρες

1 κατάστημα για 3 ημέρες

1 κατάστημα για 2 ημέρες

