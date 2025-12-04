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Δούκας: Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες;
Αυτοδιοίκηση
16:40 - 04 Δεκ 2025

Δούκας: Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες;

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μέσω ανάρτησης του στα social media στην ανακοίνωση της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», τονίζοντας ότι παρά την μακροσκελή ανακοίνωση της εταιρείας, το βασικό ερώτημα για το «πότε θα παραδοθεί η Βασιλίσσης Όλγας» παραμένει αναπάντητο. 

Ο Χάρης Δούκας στην ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει: «Πότε επιτέλους θα παραδοθεί η Β. Όλγας στους πολίτες;Παρά τη μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» σχετικά με τα έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, το κεντρικό αυτό ερώτημα παραμένει αναπάντητο.

Η Λεωφόρος συνεχίζει να παραμένει κλειστή εδώ και 5 χρόνια με κόστος σχεδόν 6 εκ. ευρώ για μισό χιλιόμετρο, όπως παραδέχεται και η ίδια η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ως εδώ! Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!
Υ.Γ. Τα αρμόδια Υπουργεία και οι υπόλοιποι φορείς οφείλουν να απαντήσουν το συντομότερο δυνατό στις προτάσεις μας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με βάση την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ήδη από τον περασμένο Αύγουστο».
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