Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

Σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας παραδόθηκαν τα vouchers για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Τα ειδικά κουπόνια παρέδωσε στους ωφελούμενους ο Δήμαρχος Αθηναίων, στο πλαίσιο των δράσεων του δήμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Σήμερα εκατό οικογένειες της Αθήνας αποκτούν πρόσβαση σε μια ουσιαστική παροχή που βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Με τα νέα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Πρόκειται για μία ακόμη δράση της πολιτικής μας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς ήδη μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του δήμου έχουμε υποστηρίξει με διαφορετικούς τρόπους περισσότερα από 1.000 αθηναϊκά νοικοκυριά: είτε με απαλλαγές δημοτικών τελών, είτε με τη χορήγηση της Κάρτας Ενεργειακής Ωφέλειας, είτε με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και να φτάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Με την παραλαβή του ειδικού κουπονιού, κάθε ωφελούμενος μπορεί πλέον να απευθυνθεί στο αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός της διαδικασίας. Η δράση καλύπτει τη δωρεάν προμήθεια, τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής στην κατοικία του από πιστοποιημένο τεχνικό.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ, με την υποστήριξη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, σημείωσε: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι το αποτέλεσμα μιας στοχευμένης παρέμβασης που συνδέει την κοινωνική προστασία με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης, ώστε κάθε πολίτης που απευθύνεται σε εμάς να μπορεί να ενημερώνεται για τις παροχές και τις δυνατότητες που δικαιούται. Μετατρέπουμε ευρωπαϊκούς πόρους σε συγκεκριμένες λύσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς, επισήμανε: «Η παράδοση των 100 vouchers αποτυπώνει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργεί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Να εντοπίζει τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και να τις συνδέει με συγκεκριμένες λύσεις. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις συνεργασίες μας, διευρύνουμε σταθερά τις παροχές του ΓΑΕΦ και δημιουργούμε ένα δίκτυο ουσιαστικής υποστήριξης για τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας».





Ολιστική υποστήριξη απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια

Η διάθεση των 100 κλιματιστικών αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Μέσω του ΓΑΕΦ, τα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να αποκτούν πρόσβαση, ανάλογα με τις προϋποθέσεις κάθε δράσης, σε παροχές όπως η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και η Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας, η οποία εξασφαλίζει σημαντικές εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Η δυνατότητα υποστήριξης από το ΓΑΕΦ αφορά τόσο τους ωφελούμενους της συγκεκριμένης δράσης όσο και ευρύτερα τους δημότες της Αθήνας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νοικοκυριού τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους εξειδικευμένους συμβούλους του Γραφείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής, τις διαθέσιμες παροχές και τις δράσεις στις οποίες μπορούν να ενταχθούν, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις που πληρούν.

Σημειώνεται ότι η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΓΑΕΦ ή της γραμμής εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων 1595.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND (Accelerating poSitive Clean ENergy Districts), το οποίο συντονίζεται από τον Δήμο Αθηναίων και υλοποιείται με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε., ενισχύοντας τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της πόλης.