ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπακογιάννης: Είμαστε υπερήφανοι για την Βασιλίσσης Όλγας
Αυτοδιοίκηση
16:01 - 28 Απρ 2026

Μπακογιάννης: Είμαστε υπερήφανοι για την Βασιλίσσης Όλγας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη του έργου στη Βασιλίσσης Όλγας εξέφρασε ο Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που δρομολογήθηκε κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας στον Δήμο Αθηναίων.

Με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά» αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στο κέντρο της πρωτεύουσας, επισημαίνοντας τη συμβολή του στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και της εικόνας της πόλης.

Πιο αναλυτικά τόνισε: «Η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ένας από τους ομορφότερους δρόμους της Αθήνας και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Τόσα χρόνια μίλησαν πολλοί. Τώρα πια μιλάει το έργο.

Μερικές μόνο οφειλόμενες ευχαριστίες και συγχαρητήρια:

Στα λαμπρά μυαλά της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χωρών που εμπνεύστηκαν πριν από δεκαετίες το έργο και ιδιαίτερα στον αρχιτέκτονα κύριο Γιώργο Προβελέγγιο και την ομάδα του.

Στην Ανάπλαση ΑΕ, τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρόνη Ακριτίδη και τους συνεργάτες του, που το υλοποίησαν.

Στην κυβέρνηση που το στήριξε και το χρηματοδότησε, ιδιαίτερα στην υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη που το αγκάλιασε.

Σε όλα τα μέλη του προηγούμενου δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου, που το πίστεψαν και επέμειναν, όχι μόνο στη παράταξη μας “Αθήνα Ψηλά”, αλλά και στις παρατάξεις “Αθήνα είσαι Εσύ” του Παύλου Γερουλάνου, “Αθήνα το σπίτι μας” του Βασίλη Καπερνάρου και “Αθήνα και πάλι Αθήνα” του Γιώργου Βουλγαράκη.

Στους συνεργάτες μου, αιρετούς και υπηρεσιακούς, που δούλεψαν τόσο σκληρά. Ασφαλώς σε όλες και όλους εσάς για την υπομονή σας.

Και κάτι προσωπικό: η πολιτική έχει νόημα μόνο αν αφήνει ένα αποτύπωμα. Τότε ξέρεις ότι ο δρόμος που περπατάς έχει αξία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα παραμύθια του Λυκαβηττού
Ανεμοδείκτης

Τα παραμύθια του Λυκαβηττού

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»
Αυτοδιοίκηση

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ

Εγκαινιάστηκε η Βασιλίσσης Όλγας: Ένα πολυδιαφημισμένο έργο που νυν και πρώην το «διεκδικούν»
Αυτοδιοίκηση

Εγκαινιάστηκε η Βασιλίσσης Όλγας: Ένα πολυδιαφημισμένο έργο που νυν και πρώην το «διεκδικούν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ