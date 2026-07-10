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«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»
Αυτοδιοίκηση
19:51 - 10 Ιουλ 2026

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Μια ημέρα μετά το δημοσίευμα του «R» σχετικά με την εκκένωση του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας αστέγων χρηστών «My Athens», ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το τι συμβαίνει, ενώ παράλληλα ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί την παρούσα δημοτική αρχή για αναξιοπιστία και απαξίωση των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση, με τίτλο «Οι ισχυρισμοί περί "κατάργησης" του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας ενεργών χρηστών από τον Δήμο Αθηναίων», μέσω της οποίας επιμένει πως «εξασφάλισε τη μετάβαση της λειτουργίας του [ξενώνα] στον καθ' ύλην αρμόδιο φορέα, με στόχο τη βιώσιμη συνέχισή της» και «δείχνει» τον ΕΟΠΑΕ ως τον αρμόδιο για τις απαιτούμενες διευκρινίσεις.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο ΕΟΠΑΕ μπορεί να ενημερώσει για τις ως τώρα ενέργειές του».

Σε σχέση με τη μεταφορά των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου στον ΕΟΠΑΕ, η αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της προηγούμενης δημοτικής αρχής, υπογραμμίζει εκ νέου το «παράδοξο της κατάστασης, δηλαδή να χρηματοδοτεί ο προϋπολογισμός του Δήμου τη λειτουργία δομής που ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων φορέων», υποστηρίζοντας πως μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας με τον ΕΟΠΑΕ επιδιώχθηκε η εξεύρεση λύσης για τα υπέρογκα κόστη που επιβάρυναν τον Δήμο.

Από την άλλη, η παράταξη του κ. Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» αναφέρει στη δική της ανακοίνωση ότι παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί τον Μάιο πως η δομή «δεν κλείνει, αλλά αναβαθμίζεται», τελικά οδηγήθηκε σε παύση της λειτουργίας της, ενώ παράλληλα κατηγορεί τη δημοτική αρχή για αναξιοπιστία και κάνει λόγο για μια «ευρύτερη εικόνα αποδυνάμωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου».

Στην ίδια ανακοίνωση αποφεύγεται κάθε αναφορά στο γεγονός πως ο ΕΟΠΑΕ δρομολόγησε, μετά την απόσυρση της δημοτικής αρχής, την εκκένωση της δομής.

Σημειώνεται πως ο Εθνικός Οργανισμός για τις Εξαρτήσεις δεν έχει προβεί προς το παρόν σε κάποια επίσημη τοποθέτηση, γεγονός που όταν συμβεί θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει μια πιο διαυγή εικόνα για το σχέδιο και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σχετικά με το κλείσιμο της δομής, καθώς και το εάν υπάρχει μέριμνα για επαναλειτουργία της σε άλλο κτήριο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος όχι μόνο στήριξε τη λειτουργία του Ξενώνα επί σειρά ετών με ίδιους πόρους, αλλά εξασφάλισε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΑΕ, τη μετάβαση της λειτουργίας του στον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα, με στόχο τη βιώσιμη συνέχισή της.

Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι, από τον Ιανουάριο του 2024 ο Δήμος εξακολούθησε να καλύπτει το κόστος του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας ενεργών χρηστών (>1.000.000,00€/έτος). Αναγνωρίζοντας όμως το παράδοξο της κατάστασης, δηλαδή να χρηματοδοτεί ο προϋπολογισμός του Δήμου τη λειτουργία δομής που ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων φορέων, επεδίωξε την εξεύρεση λύσης.

Η λύση βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε συνάντηση του Δημάρχου με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βαρτζόπουλο και τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ κ. Θεοχάρη συμφωνήθηκε, ο Δήμος να συνεχίσει τη χρηματοδότηση του Ξενώνα έως τον Αύγουστο του 2026. Από εκείνο το σημείο ο ΕΟΠΑΕ θα αναλάμβανε, εκτός από την επιστημονική, τη συνολική ευθύνη. Κρίθηκε ότι το διάστημα των 11 μηνών που δόθηκε τότε στον ΕΟΠΑΕ ήταν ικανό ώστε ο οργανισμός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση της φροντίδας των εξαρτημένων ωφελούμενων που φιλοξενούνταν στον ξενώνα.

Ο ΕΟΠΑΕ μπορεί να ενημερώσει για τις ως τώρα ενέργειές του.

Σε ό,τι αφορά τον Δήμο, όχι μόνο δεν αποσύρεται αλλά αντίθετα συστηματοποιεί και εντείνει τις δράσεις του στα αντικείμενα στα οποία έχει την ουσιαστική αρμοδιότητα:

Στην πρόληψη, μέσω της δράσης των Κέντρων Πρόληψης Αθηνά Υγεία

Στη μείωση της βλάβης, με τη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης στη χρήση ναλοξόνης και τη διασύνδεση με τα δημοτικά ιατρεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες

Στην κοινωνική και εργασιακή επανένταξη απεξαρτημένων, με το πρόγραμμα Στέγαση & Εργασία και το Job Center.

Για την ιστορία του Ξενώνα να θυμίσουμε τα ακόλουθα:

Ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας για ενεργούς/ες χρήστες/τριες δημιουργήθηκε το 2020 σε μία κρίσιμη για τη δημόσια υγεία περίοδο, αυτή του Covid19. Η κοινή τότε πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων και του ΚΥΑΔΑ με τους αρμόδιους φορείς ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ να λειτουργήσουν ξενώνα ήταν αναμφίβολα θετική. Η ανάληψη του κόστους αυτού του εγχειρήματος κατά 100% από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου ήταν ίσως δικαιολογημένη από τις έκτακτες συνθήκες και σε κάθε περίπτωση προβλεπόταν για έξι (6) μήνες. Ήδη από την έναρξη της συγκεκριμένης συνεργασίας οι ρόλοι των φορέων ήταν σαφώς προσδιορισμένοι. Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται εντός του Ξενώνα είναι ευθύνη των εξειδικευμένων στελεχών του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Ο Δήμος δεν είχε τότε, ούτε έχει σήμερα, αρμοδιότητα στο πεδίο της απεξάρτησης και, κατά συνέπεια, δεν διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη

Η δημοτική αρχή επέλεξε να καταργήσει μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές που διέθετε η Αθήνα.

Ο Ξενώνας δεν ήταν ένας ακόμη χώρος φιλοξενίας. Ήταν η πρώτη εξειδικευμένη δομή αυτού του είδους στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε το 2020 και αντιμετώπιζε ταυτόχρονα την αστεγία και την εξάρτηση, συνδυάζοντας ασφαλή φιλοξενία, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική και μια οργανωμένη πορεία προς την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη. Δεν πρόσφερε μόνο ένα ασφαλές καταφύγιο. Προσέφερε μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία.

Η επιτυχία της βασιζόταν στη συνέχεια της φροντίδας και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονταν καθημερινά ανάμεσα στους φιλοξενούμενους και στους ανθρώπους που τους στήριζαν. Σήμερα αυτή η συνέχεια διακόπτεται βίαια. Άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη πορεία προς την απεξάρτηση και την επανένταξη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το περιβάλλον που τους κρατούσε όρθιους.

Το κλείσιμό της δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Προηγήθηκε η απαξίωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Ακολούθησε το κλείσιμο του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου. Τώρα χάνεται ακόμη ένας κρίσιμος κρίκος της κοινωνικής προστασίας.

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας επιδεινώνεται. Οι άστεγοι χρήστες αυξάνονται, οι γειτονιές βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες και η ανάγκη για οργανωμένες δομές φροντίδας και επανένταξης είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται με καταργήσεις. Όταν κλείνεις δομές που αντιμετωπίζουν την αστεγία και την εξάρτηση, το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει στον δρόμο, με βαρύ τίμημα.

Μια πόλη κρίνεται από τον τρόπο που φέρεται στους πιο αδύναμους. Και σήμερα η δημοτική αρχή έκλεισε μια πόρτα ελπίδας για ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξανασταθούν στα πόδια τους.

Δεν πρόκειται για την αποτυχία ενός σχεδίου. Πρόκειται για την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου και την απόλυτη αναξιοπιστία της δημοτικής αρχής.

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