ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους
Αυτοδιοίκηση
10:48 - 16 Ιουν 2026

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Αθήνα μετατρέπεται για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου, το φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026» του Δήμου Αθηναίων έρχεται με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης, και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες. Το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), και δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες, να ζήσουν το καλοκαίρι μέσα από μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και δράσεις για παιδιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο πολιτισμός έχει μεγαλύτερη αξία όταν βγαίνει από τις αίθουσες και συναντά τους ανθρώπους εκεί όπου ζουν και κινούνται καθημερινά. Θέλουμε οι γειτονιές της Αθήνας να είναι ανοιχτές, δημιουργικές και φιλόξενες. Για 31 ημέρες, σε 50 σημεία της Αθήνας, παρουσιάζονται 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάππειο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστηράκι, την Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτι, τον Νέο Κόσμο και τον Κολωνό, πλατείες, πάρκα και δημόσιοι χώροι γεμίζουν μουσική, θέατρο, χορό και δημιουργία. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το “Καλοκαίρι στην Αθήνα”».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, σημείωσε: «Το Φεστιβάλ “Καλοκαίρι στην Αθήνα” δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι η ίδια η πόλη που εκφράζεται. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους να ξανασυναντηθούν σε κάθε πλατεία, σε κάθε πάρκο, σε κάθε γειτονιά. Με περισσότερες από εξήντα εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, από συναυλίες, παραστάσεις και συμμετοχικά δρώμενα, μέχρι αφηγήσεις και stand-up comedy, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη δύναμη του πολιτισμού να ενώνει, να εμπνέει και να μεταμορφώνει την καθημερινότητα».

Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, στις 20 &21 Ιουνίου

Το φεστιβάλ σηκώνει αυλαία το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο, με ένα αφιέρωμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στον Carl Maria von Weber για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα, πικνίκ στο πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό, πρώην ΚΑΠΑΨ με αθλητισμό, εργαστήρια, εκθέσεις και μουσική στη Βρεφική - Νηπιακή Αθήνας και Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Αθήνας, στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού Φεστιβάλ Refugee Week Greece.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες. Από τις 12 το μεσημέρι, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων ​παρουσιάζει μία μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals, καθώς και μοντέρνες αναζητήσεις από την Pop και Rock μουσική σκηνή. Στις 7 το απόγευμα, ακολουθεί συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες, από μεγάλους Έλληνες δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Σπανός, Διονύσης Σαββόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος κ.ά. Η βραδιά θα κλείσει στις 9, με την Athens Big Band η οποία θα εμφανιστεί στο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου.

Οι μεγάλες στιγμές του Φεστιβάλ: Πάρτι, καντάδες, ρεμπέτικο, stand-up comedy, και η Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης, στην καρδιά της Αθήνας

Στις 26 Ιουνίου, το Athens Summer Beat από τους 95.2 Athens DeeJay και Best 92.6 μετατρέπει το Πάρκο Ελευθερίας σε ανοιχτό dancefloor και την ίδια βραδιά οι «Καντάδες με άρωμα Ιονίου» γεμίζουν με μελωδίες τους πεζόδρομους της Πλάκας, του Θησείου και του Ψυρρή, με τη συνάντηση όλων των σχημάτων στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές εκδηλώσεις του προγράμματος, είναι η συναυλία «Εκείνη & Εκείνη» με τις Βιολέτα Ίκαρη και Παυλίνα Βουλγαράκη στην Πλατεία Σανταρόζα (28/6), η χορευτική εκδήλωση «Destination Πατρίδα» της πολυβραβευμένης σχολής MANASIS από τη Μελβούρνη στην πλατεία Κλαυθμώνος (2/7), ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τους Polkar στην Φωκίωνος Νέγρη (3/7), οι «Κυρίες του Ρεμπέτικου» Μπέττυ Χαρλαύτη και Φωτεινή Βελεσιώτου στο γήπεδο Ελληνορώσων (10/7), η Angelika Dusk στο Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη (11/7) και ο Leon of Athens στην Πλατεία Μεσολογγίου (14/7). Η Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης, θα βρίσκεται στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών (15/7). Οι encardia (18/7) φέρνουν στην Πλατεία Μητροπόλεως το μουσικοχορευτικό τους αφιέρωμα στις ελληνόφωνες περιοχές της Νότιας Ιταλίας, ενώ η συναυλία-αφιέρωμα «Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα» από τον συνονόματο γιο του ΣΕΡ, Γρηγόρη Μπιθικώτση, θα κλείσει την αυλαία του Φεστιβάλ (20/7, Θέατρο Κολωνού).

Το stand-up comedy εκπροσωπείται δυναμικά από τους Δημήτρη Δημόπουλο (16/7, Άλσος Προμπονά), Νικόλα Φραγκιουδάκη (17/7, Θέατρο Κολωνού) και Ήρα Κατσούδα (9/7, Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, Σεράφειο), κ.ά. Κάθε εκδήλωση φέρνει τη δική της ξεχωριστή ενέργεια, δημιουργώντας μια πολυφωνική γιορτή μέσα στην πόλη.

Κουκλοθέατρο και παραστάσεις για τους μικρούς – Χορός και παράδοση για τους μεγάλους

Οι μικροί θεατές βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο, με ένα πρόγραμμα που ενισχύει τη φαντασία και την περιέργεια. Κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, θεατρικά δρώμενα, μουσικές ιστορίες και διαδραστικές παραστάσεις γεμίζουν τα καλοκαιρινά βράδια με δημιουργική δράση. Οι παιδικές εκδηλώσεις στοχεύουν στην ψυχαγωγία και την έμπνευση, προσφέροντας σε παιδιά και οικογένειες στιγμές συμμετοχής και χαράς. Ο χορός έχει δυναμική παρουσία στο φετινό πρόγραμμα, με παραστάσεις που κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα - από την παράδοση και το tango ως τη σύγχρονη και την urban σκηνή. Χορευτικές ομάδες και καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα που συνομιλούν με το τοπίο της πόλης, συνδυάζουν κίνηση με μουσική και αφήγηση, και μιλούν μια γλώσσα που δεν χρειάζεται λόγια για να συγκινήσει.

Παραστάσεις με υπηρεσίες προσβασιμότητας

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, τέσσερις παραστάσεις θα παρουσιαστούν με υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία, ενισχύοντας τον ανοιχτό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης: δύο παραστάσεις θεάτρου σκιών του Θεάτρου Σκιών Σωτήρη Χαρίδημου (3/7, Πλ. Αγίου Σώστη & 19/7, Πλ. Αγίου Παύλου), η παιδική παράσταση «1000 λόγοι για να τσακωθείς» (12/7, Πλ. Αγίου Θωμά) και τα «Παραμύθια της Πόλης των Αθηνών» (18/7, Παιδική Χαρά Νορντάου, Γκύζη), προσκαλώντας το κοινό σε μια εμπειρία όπου η τέχνη γίνεται πραγματικά προσβάσιμη για όλους.

* Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
** Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών
Οικονομία

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος
Ειδήσεις

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα «τριαντάρια» την επόμενη βδομάδα
Ειδήσεις

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα «τριαντάρια» την επόμενη βδομάδα

Επιστρέφει το Ελ Νίνιο το φετινό καλοκαίρι: Προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες παγκοσμίως
Περιβάλλον

Επιστρέφει το Ελ Νίνιο το φετινό καλοκαίρι: Προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες παγκοσμίως

Tι θα δούμε στο Ηρώδειο τον Ιούνιο 2026
Magazino

Tι θα δούμε στο Ηρώδειο τον Ιούνιο 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Πολιτική
16/06/2026 - 11:40

Μπακογιάννη: Δεν θα ήταν ωραίο ο Γιωτόπουλος να συναντήσει τα παιδιά μου στον δρόμο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:35

Ο Θεόδωρος Κουναδέας επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:34

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 11:29

Οι μετοχές έχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:26

Η "μετακίνηση" Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 11:17

Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Οικονομία
16/06/2026 - 11:15

ΥΠΑΝ: 12 σημεία για το ν/σ για την καταναλωτική πίστη

Υγεία
16/06/2026 - 11:11

«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Πολιτική
16/06/2026 - 11:05

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Περιβάλλον
16/06/2026 - 10:56

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η ΕΕΑΑ μέσα από τη νέα της 360ο καμπάνια αναδεικνύει την ανακύκλωση συσκευασιών

Ειδήσεις
16/06/2026 - 10:48

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία βασίζονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτοδιοίκηση
16/06/2026 - 10:48

Καλοκαίρι στην Αθήνα: 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 πολυποίκιλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 10:47

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 10:24

ΑΔΜΗΕ: Στην αφετηρία η ΑΜΚ - Επενδυση 70 εκατ. από την Capital World Investors

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/06/2026 - 10:24

Ορυκτά: Γιατί ο εξορυκτικός κλάδος είναι πυλώνας για την ελληνική οικονομία

Αναλύσεις
16/06/2026 - 10:19

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Οικονομία
16/06/2026 - 10:03

Στο δημοσιονομικό «ζύγι» οι νέες παροχές - Ο χώρος και το «αυστηρό» σκάνερ των Βρυξελλών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 09:58

Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 09:54

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 09:18

Πυρηνική ενέργεια: Οι πιθανές περιοχές για τη χωροθέτηση αντιδραστήρων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 08:53

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/06/2026 - 08:51

Ε.Β.Ε.Π.: «Ευχής έργον» για την ελληνική οικονομία και το εμπόριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 08:44

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 08:14

Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:59

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Ειδήσεις
16/06/2026 - 07:54

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ