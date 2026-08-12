373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Η θάλασσα είναι συνώνυμη του ελληνικού καλοκαιριού, όμως κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μέσα ή κοντά στο νερό. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν άτομα άνω των 60 ετών, γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Safe Water Sports, τον ΕΟΔΥ και το Λιμενικό Σώμα, ξεκίνησαν εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο την πρόληψη των πνιγμών και την ασφαλή κολύμβηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, στην Ελλάδα 373 άνθρωποι χάνουν κατά μέσο όρο τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, ενώ περίπου το 80% των περιστατικών αφορά άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση πριν απολαύσουμε το μπάνιο μας.

Με κεντρικό μήνυμα «Τα καλοκαίρια μας μαζί είναι αξέχαστα… Ας μη τα αφήσουμε να τελειώσουν πριν τελειώσουν.», η εκστρατεία «Θάλασσα με Ασφάλεια για άτομα 60+» καλεί όλους μας να ακολουθούμε απλούς αλλά πολύ σημαντικούς κανόνες ασφαλείας, που μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα και να σώσουν ζωές.

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