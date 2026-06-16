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Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης
Αναλύσεις
10:19 - 16 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Στις 2500 μονάδες ο επόμενος άθλος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,69% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2462,63 μονάδες (υψηλό 17 ετών). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 374,2 εκ. ευρώ.

Η αναγγελία υπογραφής συμφωνίας την Παρασκευή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε ευφορία στις αγορές. Στην Αθήνα, οι αγοραστές με οδηγό τις τράπεζες και την πλειονότητα των blue chips οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2478 μονάδων. Η αντίδραση των πωλητών δεν μετέβαλε ουσιωδώς τη μεταβλητότητα με αποτέλεσμα το κλείσιμο στις δημοπρασίες να παραμείνουν ισχυρά κέρδη.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,620% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,17%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+6,34%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+3,47%), ο Τιτάν (+2,75%), η Aegean (+4,68%), η Βιοχάλκο (+2,72%), η ΕΛΧΑ (+4,04%), το Jumbo (+1,68%), η ΔΕΗ (+1,06%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,21%) και η Κύπρου (+0,98%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΜΟΗ (- 3,76%), η Allwyn (-0,56%), o Σαράντης (-1,70%), ο ΟΛΠ (-2,56%) και τα Πλαστικά Θράκης (- 3,11%). Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 34 εκείνων που υποχώρησαν.

Προς μεγάλη ανακούφιση του Δυτικού κόσμου, τελικά Τραμπ αρκέστηκε σε μια ανακωχή σκοπιμότητας με το Ιράν. Την διαφαινόμενη επίτευξη συμφωνίας, πανηγύρισαν και οι αγορές. Ο Γ.Δ. άνοιξε με μικρό ανοδικό χάσμα και έκλεισε με σημαντικά κέρδη πετυχαίνοντας και ένα νέο ρεκόρ 16,5 ετών. Οι 2400 μονάδες του ΓΔ αποτελούν πλέον την εγγύτερη στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ενώ οι 2500 μονάδες είναι ο στόχος στο σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης.

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