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Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)
Αυτοδιοίκηση
20:50 - 17 Ιουλ 2026

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

Reporter.gr Newsroom
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Drones με θερμικές κάμερες, τρία πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι στις κατασκηνώσεις και στον Λυκαβηττό και ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες στις επόμενες ημέρες για το Δήμο Αθηναίων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων τίθενται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενόψει του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, που προβλέπεται για την Αττική, για την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων:

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας με διάθεση τριών πυροσβεστικών οχημάτων με κανόνι. Δύο οχήματα τοποθετούνται στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, και ένα στον Λυκαβηττό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες αρχές καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Ευάλωτες ομάδες

Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων, θα επιχειρούν στον δρόμο. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία, αλλά και εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό.

Ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για οποιοδήποτε θέμα μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη Αθηναίων στο 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

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