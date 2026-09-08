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Εύβοια: Συνελήφθη άνδρας για πυρκαγιά στην Κάρυστο – Πρόστιμο €3.093
Ειδήσεις
18:14 - 08 Σεπ 2026

Εύβοια: Συνελήφθη άνδρας για πυρκαγιά στην Κάρυστο – Πρόστιμο €3.093

Reporter.gr Newsroom
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Τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στις 10:40 το πρωί της Τρίτης, σε έκταση με ξηρά χόρτα στη θέση «Νησάκι», στη Δημοτική Κοινότητα Αετού του δήμου Καρύστου στην Εύβοια, διερεύνησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, προχωρώντας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.  

Για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος. Σε βάρος του επιβλήθηκε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 775 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.310.342,47 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 340 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 303, ποσοστό 89,12%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 37, ποσοστό 10,88%, συνδέονται με πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), όπως και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους και, όπου εντοπίζονται παραβάσεις, προχωρούν άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επαναλαμβάνει παράλληλα την προειδοποίηση ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια. Για τον περιορισμό του κινδύνου, υπογραμμίζει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, καθώς και της αποφυγής εργασιών που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σπινθήρες ή να προκαλέσουν ανάφλεξη, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.

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