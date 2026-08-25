Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, μετά από περιστατικό που, σύμφωνα με τις αρχές, ξεκίνησε ως «οικογενειακό επεισόδιο» και κατέληξε σε πυροβολισμούς και πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς ένα σπίτι στο Μπίλινγκς της Μοντάνα αναφέρει το eu.usatoday.com.

Οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 στις 18:01 τοπική ώρα την Κυριακή 23 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Αστυνομία του Μπίλινγκς. Οι υπεύθυνοι του κέντρου άμεσης δράσης άκουσαν πυροβολισμούς στο βάθος κατά τη διάρκεια της κλήσης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου 11 λεπτά αργότερα και άκουσαν επιπλέον πυροβολισμούς, δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας, Σον Μάγιο.

Καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν στην κατοικία, είδαν έναν άνδρα στην πίσω αυλή και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από πυροβολισμό που, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να προκλήθηκε από τον ίδιο. Αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες

Την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευδαν στο σημείο, η κατοικία τυλίχθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπίλινγκς.

Ο συνδυασμός της μεγάλης πυρκαγιάς και του γεγονότος ότι η περιοχή δεν είχε καταστεί ασφαλής, λόγω των αναφορών για πυροβολισμούς, δεν επέτρεψε στις αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διάσωση ή την ανάκτηση των θυμάτων.

Ο σερίφης της κομητείας Γέλοουστοουν, Κεντ Ο’Ντόνελ, επιβεβαίωσε ότι πολλοί ενήλικες και πολλά παιδιά έχασαν τη ζωή τους.

Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν δώσει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, την ηλικία ή το φύλο τους, ούτε έχουν διευκρινίσει τη μεταξύ τους σχέση. Όπως έγινε γνωστό, τα θύματα και ο ύποπτος έχουν ταυτοποιηθεί.

Τα κίνητρα της πράξης παραμένουν άγνωστα.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι κάτοικοι της γειτονιάς, οι οποίοι είχαν αρχικά απομακρυνθεί από την περιοχή, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στις 26 Αυγούστου, καθώς οι αρχές χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση του τόπου του εγκλήματος, ο οποίος παρέμενε ασταθής και την επόμενη ημέρα του περιστατικού.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τους αγαπημένους τους ανθρώπους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», ανέφερε η Αστυνομία του Μπίλινγκς σε ανακοίνωσή της.