ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά
Ειδήσεις
18:43 - 25 Αυγ 2026

Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, μετά από περιστατικό που, σύμφωνα με τις αρχές, ξεκίνησε ως «οικογενειακό επεισόδιο» και κατέληξε σε πυροβολισμούς και πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς ένα σπίτι στο Μπίλινγκς της Μοντάνα αναφέρει το eu.usatoday.com.

Οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 στις 18:01 τοπική ώρα την Κυριακή 23 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Αστυνομία του Μπίλινγκς. Οι υπεύθυνοι του κέντρου άμεσης δράσης άκουσαν πυροβολισμούς στο βάθος κατά τη διάρκεια της κλήσης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου 11 λεπτά αργότερα και άκουσαν επιπλέον πυροβολισμούς, δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας, Σον Μάγιο.

Καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν στην κατοικία, είδαν έναν άνδρα στην πίσω αυλή και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από πυροβολισμό που, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να προκλήθηκε από τον ίδιο. Αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες

Την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευδαν στο σημείο, η κατοικία τυλίχθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπίλινγκς.

Ο συνδυασμός της μεγάλης πυρκαγιάς και του γεγονότος ότι η περιοχή δεν είχε καταστεί ασφαλής, λόγω των αναφορών για πυροβολισμούς, δεν επέτρεψε στις αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διάσωση ή την ανάκτηση των θυμάτων.

Ο σερίφης της κομητείας Γέλοουστοουν, Κεντ Ο’Ντόνελ, επιβεβαίωσε ότι πολλοί ενήλικες και πολλά παιδιά έχασαν τη ζωή τους.

Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν δώσει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, την ηλικία ή το φύλο τους, ούτε έχουν διευκρινίσει τη μεταξύ τους σχέση. Όπως έγινε γνωστό, τα θύματα και ο ύποπτος έχουν ταυτοποιηθεί.

Τα κίνητρα της πράξης παραμένουν άγνωστα.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι κάτοικοι της γειτονιάς, οι οποίοι είχαν αρχικά απομακρυνθεί από την περιοχή, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στις 26 Αυγούστου, καθώς οι αρχές χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση του τόπου του εγκλήματος, ο οποίος παρέμενε ασταθής και την επόμενη ημέρα του περιστατικού.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τους αγαπημένους τους ανθρώπους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», ανέφερε η Αστυνομία του Μπίλινγκς σε ανακοίνωσή της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Ειδήσεις

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Ουκρανική επίθεση με drones στη νότια Ρωσία - Δύο παιδιά νεκρά
Ειδήσεις

Ουκρανική επίθεση με drones στη νότια Ρωσία - Δύο παιδιά νεκρά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα (24/8) στην Αττική και 4 ακόμη Περιφέρειες
Ειδήσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα (24/8) στην Αττική και 4 ακόμη Περιφέρειες

Πόλεμος στην Ουκρανία: 241.088 Ρώσοι νεκροί – Η συγκλονιστική καταγραφή BBC και Mediazona
Ειδήσεις

Πόλεμος στην Ουκρανία: 241.088 Ρώσοι νεκροί – Η συγκλονιστική καταγραφή BBC και Mediazona

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
25/08/2026 - 19:59

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Πιερρακάκη: Στο «κάδρο» εισόδημα και επενδύσεις – Οι προτεραιότητες ενόψει ΔΕΘ

Magazino
25/08/2026 - 19:42

Θέατρο, μουσική, σινεμά: Πού βγαίνουμε στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου

Ανακοινώσεις
25/08/2026 - 19:20

Motor Oil: Αύξηση 170% για το EBITDA το α εξάμηνο - Ξεπέρασε το €1 δισ.

Ειδήσεις
25/08/2026 - 19:05

Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκε το Στενό του Ορμούζ – Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:43

Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:25

Συνάντηση Ισραηλινής πρέσβη με αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:05

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:41

Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:32

Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία

Σχόλια Αγοράς
25/08/2026 - 17:30

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες – Ο ΓΔ στις 2.653 μονάδες

Αναλύσεις
25/08/2026 - 17:15

UBS: Βλέπει νέο ράλι στις ελληνικές τράπεζες – Οι 4 μετοχές με «Buy» και οι τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:02

Σε «Λίμνη Αμερική» θέλει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο ο Τραμπ - Νέα κόντρα με τον Καναδά

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 17:00

Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:51

Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 16:45

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Αυτοδιοίκηση
25/08/2026 - 16:44

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Οικονομία
25/08/2026 - 16:29

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:20

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υγεία
25/08/2026 - 16:01

Πόσιμο νερό: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες από το 2026 – Τι αλλάζει για προϊόντα και υλικά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:55

OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:54

Δημήτρης Κόκκοτας: Πέθανε στα 57 του μετά από μάχη δύο ετών

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:46

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:45

Συναγερμός στη Δύση: Το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» του Πούτιν βγήκε στη θάλασσα με πυρηνικές τορπίλες

Magazino
25/08/2026 - 15:30

Πάρος: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Quartet στο Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026

Πολιτική
25/08/2026 - 15:13

ΠΑΣΟΚ: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία - Και η κυβέρνηση την έχασε

Οικονομία
25/08/2026 - 15:12

Fitch: Το «κλειδί» των ελληνικών αναβαθμίσεων – Πλεονάσματα, τράπεζες και μείωση χρέους

Πολιτική
25/08/2026 - 14:48

Ζαχαράκη: 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:47

ΕΥΑΘ: Σύμβαση €257.699 με τον ΕΟΑ Λευκωσίας για τα δίκτυα ύδρευσης

Ειδήσεις
25/08/2026 - 14:37

Μαραντόνα: Η μπάλα από το «χέρι του Θεού» πωλήθηκε έναντι €2,9 εκατ.

Πολιτική
25/08/2026 - 14:31

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει ανάγκη τον ψεύτικο κατεψυγμένο διπολισμό της προηγούμενης δεκαετίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ