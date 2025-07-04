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ΔΕΗ: Διάθεση 1,17 εκατ. ιδίων μετοχών σε 178 στελέχη
Ανακοινώσεις
20:31 - 04 Ιουλ 2025

ΔΕΗ: Διάθεση 1,17 εκατ. ιδίων μετοχών σε 178 στελέχη

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουλίου, ότι συνολικά 1.173.023 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές θα διατεθούν σε συνολικά 178 στελέχη της εταιρείας.  

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η ΔΕΗ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του αυτού νόμου, στις 04.07.2025 διατέθηκαν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς δικαιούχα – σύμφωνα με τα παρακάτω - στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ +1,44%, ιεραρχικής στάθμης Διευθυντή και άνω (οι «Δικαιούχοι), συνολικά 1.173.023 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Οι παραπάνω μετοχές διατέθηκαν σε συνολικά 178 Δικαιούχους, από τους οποίους τα παρακάτω πρόσωπα (που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά) εμπίπτουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία στο αρ. 19, παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014:

  • Αγγελόπουλος Ευάγγελος • Αλεξανδρίδης Κωνσταντίνος • Βλάχος Όμηρος • Γεραρής Ιωάννης • Γιαννακοπούλου Ελένη • Γκαβογιάννη Χριστίνα-Παρθένα • Γκότζου Ευαγγελία • Γορανίτου Θεανώ • Δαμάσκος Γεώργιος • Δημητριάδης Δημήτριος • Δημητρόπουλος Βασίλειος • Δημοπούλου Βασιλική • Δήμτσα Σοφία • Ζωγράφος Αναστάσιος • Ιωακειμίδης Αχιλλέας • Ιωάννου Αλέξανδρος • Καραγιαννάκη Βασιλική • Καρακούσης Γεώργιος • Κασίμης Άγγελος • Κατσερέλη Σπυριδούλα • Κεραμιώτης Χρήστος • Κοδέλλας Κωνσταντίνος • Κουκουριτάκη Αντωνία• Κόχιλα Βασιλική • Λαμπρινού Μαρία • Λεμπιδάκη Δήμητρα • Λίμουρα Αικατερίνη • Μαθιόπουλος Αθανάσιος • Μακρυαλέας Φώτιος • Μαύρος Κωνσταντίνος • Μέντζος Βασίλειος • Μετικάνης Δημήτριος • Μπαμπίλης Μιλτιάδης • Νάζος Κωνσταντίνος • Νάτσης Κωνσταντίνος • Οικονόμου Ανάργυρος • Παϊζης Αλέξιος • Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα • Παπαποστόλου Χριστίνα • Πατεράκης Αλέξανδρος • Πρεσβεία Ευσταθία • Πρωτόπαπας Γεώργιος • Σκοτεινός Ηρακλής • Σουμελίδης Αλέξανδρος • Σπανός Άγγελος • Σταγάκης Ιωάννης • Στάσσης Γεώργιος • Στέφος Ιωάννης • Συνοδινός Χαράλαμπος • Τζανέτος Μιχαήλ • Τσαγιάννης Ιωάννης • Τσιφωτούδης Στέργιος • Φυσάκης Ανδρέας • Χατζημιχαήλ Σωτήριος • Χριστοδουλοπούλου Γεωργία • Menegazzo Alessio

Η ως άνω διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 30.04.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών σε στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η οποία διαπιστώθηκε με την από 26.03.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 16.7.2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατ’ εφαρμογή της ως άνω Πολιτικής Αποδοχών.

Οι Δικαιούχοι παρέλαβαν τις μετοχές που τους αναλογούσαν άνευ χρηματικού ανταλλάγματος με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία κτήσης τους.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 17.692.629 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,7912% του συνόλου των μετοχών της.

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