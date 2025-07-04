ΗΠΑ: Απειλούν με δασμό 17% σε ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιβάλουν δασμούς 17% στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα διενθή Μέσα, σε μία κλιμάκωση που έρχεται εν μέσω των συζητήσεων με τους διαπραγματευτές της Κομισιόν και εν αναμονή της κρίσιμης διορίας της 9ης Ιουλίου.

Πιο αναλυτικά, οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν συμφωνία για τους αμερικανικούς δασμούς και να αποφύγουν περαιτέρω αυξήσεις.

Ωστόσο, την Πέμπτη (3/7) ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς έλαβε τη σχετική προειδοποίηση σε συναντήσεις που είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα, η ενημέρωση μεταφέρθηκε στους μόνιμους πρεσβευτές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για τελική συμφωνία μέχρι τις 9 Ιουλίου

Χθες (3/7), η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να καταλήξουν σε μία τελική συμφωνία μέχρι την εκπνοή της διορίας στις 9 Ιουλίου, ωστόσο εξέφρασε τις ελπίδες της για μία συμφωνία «επί της αρχής», στη βάση της οποίας θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Η Ουάσιγκτον, βέβαια, από τη μεριά της, συνεχίζει να ασκεί πιέσεις, προκειμένου να καταλήξουν σε δεσμευτικές συμφωνίες πριν από την προθεσμία που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μάρος Σέφκσοβιτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή υποστήριξε ότι είχε μια «παραγωγική» εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με διάφορους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Η δουλειά συνεχίζεται. Ο στόχος μας παραμένει αμετάβλητος: μια καλή και φιλόδοξη διατλαντική εμπορική συμφωνία», ανέφερε.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, από την μεριά του, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας στο CNBC «θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την ΕΕ».

Σημειώνεται ότι η εμπορική σχέση ΗΠΑ - ΕΕ είναι μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το 2024, το συνολικό εμπόριο ανάμεσα στους δύο διατλαντικούς εταίρους —λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αγαθά όσο και τις υπηρεσίες— αποτιμήθηκε σε περίπου 1,68 τρισεκατομμύρια ευρώ (1,98 τρισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 198 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών, αλλά εμφάνισε έλλειμμα περίπου 148 δισ. ευρώ στο εμπόριο υπηρεσιών — γεγονός που σημαίνει ότι συνολικά το εμπορικό ισοζύγιο της Ένωσης με τις ΗΠΑ ήταν πλεονασματικό κατά περίπου 50 δισ. ευρώ το 2024.

Πώς θα επηρεαστούν οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων

Οι δασμοί – και γενικώς οποιαδήποτε απόπειρα προστατευτισμού – αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνικές εξαγωγές, με τις ΗΠΑ να είναι από τις βασικές χώρες που απορροφούν ελληνικά προϊόντα, όπως, μεταξύ άλλων, το ελαιόλαδο, οι ελιές, οι ξηροί καρποί, η φέτα, το κρασί.

Συγκεκριμένα για τη φέτα, ο κ. Παύλος Σατολιάς είχε πει – μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό τον Απρίλιο, όποτε και είχαν ανακοινωθεί αρχικά δασμοί ύψους 20% – ότι το 2024 εξήχθησαν 5.500 τόνοι, αξίας περίπου 55 εκατ. ευρώ, και ότι η επίπτωση των δασμών θα φανεί τόσο στις εξαγωγές όσο και στην εγχώρια αγορά.

Ο κ. Σατολιάς είχε αναφέρει, μάλιστα, και ένα πρόσφατο παράδειγμα από τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, ο οποίος, ενώ είχε καταλήξει σε συμφωνία με εισαγωγέα στις αρχές του έτους, είδε τη διαδικασία να «παγώνει» λόγω της ανακοίνωσης των δασμών. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει την σοβαρότητα του προβλήματος και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τους αγρότες και τους παραγωγούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί τον Απρίλιο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος είχε εκφράσει την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μία ενδεχόμενη ανατροπή στις εμπορικές συνθήκες και είχε καλέσει την ΕΕ να λάβει δράση, ως μεγάλη οικονομική και εμπορική δύναμη και σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι για το 2024, οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ εκτιμώνται στο 1% του ΑΕΠ της Ελλάδας ή αλλιώς στα επίπεδα των €2,4 δισ.