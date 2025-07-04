Metlen: Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Metlen, ξεκινά η τέταρτη περιόδος εκτοκισμού του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και από την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025 οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκου, ενώ η καταβολή στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιουλίου.

Ακολουθεί ολόκληη η σχετική ανακοίνωση:

Η ΜETLEN Energy & Metals Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 10/07/2023 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 4η Περίοδο Εκτοκισμού, είναι η Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025.

Από την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του τέταρτου (4ου ) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 10.055.555,56 ευρώ, ήτοι ποσό 20,111111 ευρώ ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,00% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (Actual/360) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025.