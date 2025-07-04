ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Χατζηδάκη – Πρωθυπουργού Κίνας: Εξαγωγές και Cosco στο επίκεντρο
Πολιτική
20:08 - 04 Ιουλ 2025

Συνάντηση Χατζηδάκη – Πρωθυπουργού Κίνας: Εξαγωγές και Cosco στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υποδέχτηκε σήμερα στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό της Κίνας, κ. Li Qiang, ο οποίος θα παραμείνει για λίγες ώρες στη χώρα μας, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στη Βραζιλία για τη Σύνοδο της Ομάδας BRICS.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών (Καστέλο).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στις διμερείς σχέσεις από το 2006 και την υπογραφή της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. Ο Κινέζος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές των σχέσεων αυτών, με κυριότερη έκφανση την επένδυση της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά και την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών ιδιαίτερα στο πεδίο του τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Ο κ. Χατζηδάκης, από τη δική του πλευρά, σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας για διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα και σημείωσε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για συνεργασία με την Κίνα πάντοτε στο πλαίσιο των κανόνων που έχουν τεθεί από την ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα και η Κίνα, ως δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς, έχουν αναπτύξει μια σταθερή σχέση συνεργασίας. Η σχέση αυτή θα προχωρήσει με σεβασμό των υποχρεώσεων της Ελλάδας απέναντι στην ΕΕ και την Ατλαντική Συμμαχία. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα θα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα, καθώς και για την ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και του τουριστικού ρεύματος».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Metlen: Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Ανακοινώσεις

Metlen: Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Πτώση στις ευρωαγορές λόγω της ανησυχίας για τους αμερικανικούς δασμούς
Χρηματιστήρια

Πτώση στις ευρωαγορές λόγω της ανησυχίας για τους αμερικανικούς δασμούς

Τελωνείο Μαυροματίου: Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ειδήσεις

Τελωνείο Μαυροματίου: Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι συλληφθέντες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)
Οικονομία

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ