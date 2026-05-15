Τράπεζα Κύπρου: Μέρισμα €305 εκατ. και στόχος διανομής έως 100% των κερδών μέχρι το 2028
16:16 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το 2025, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  

Όπως σημείωσε, οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της τράπεζας συνέβαλαν στη διατήρηση υψηλών κεφαλαιακών δεικτών, παρά τη σημαντική ενίσχυση των διανομών προς τους μετόχους. Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα με τους ισχυρότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Για τη χρήση του 2025, η τράπεζα εμφάνισε καθαρή κερδοφορία €481 εκατ., ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 18,6%. Ο δείκτης CET1 έκλεισε στο 21,0%.

Το ποσοστό διανομής κερδών αυξήθηκε στο 70%, που αποτελεί και το ανώτατο επίπεδο της πολιτικής της τράπεζας, με το συνολικό μέρισμα να φτάνει τα €305 εκατ. ή 70 σεντ ανά μετοχή. Ταυτόχρονα, η τράπεζα εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα καταβολής πρόσθετων (top-up) μερισμάτων, με στόχο ακόμη υψηλότερες διανομές τα επόμενα χρόνια.

Για την επόμενη περίοδο, η διοίκηση εκτιμά ότι η συνολική διανομή προς τους μετόχους θα μπορούσε να ανέλθει έως και στο 90% της κερδοφορίας το 2026 και να φτάσει ακόμη και το 100% για τα έτη 2027 και 2028, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τον κεφαλαιακό σχεδιασμό.

Αποτελέσματα και Στόχοι

Η διοίκηση υπογράμμισε επίσης ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2025 επιτεύχθηκαν ή και ξεπεράστηκαν, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές διατήρησης υψηλής κερδοφορίας ακόμη και σε περιβάλλον ομαλοποιημένων επιτοκίων.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €731 εκατ., ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37%, οι πιστωτικές ζημιές δανείων παρέμειναν κάτω από τις 40 μονάδες βάσης, ενώ η δημιουργία κεφαλαίων CET1 ξεπέρασε τις 400 μονάδες βάσης.

Προοπτικές

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, η τράπεζα αναγνωρίζει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την οικονομία. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, η ισχυρή κεφαλαιακή της θέση της επιτρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανές προκλήσεις.

Παράλληλα, η στρατηγική της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια παραμένει προσανατολισμένη στη διατήρηση υψηλής και ανθεκτικής κερδοφορίας, καθώς και στη συνέχιση ελκυστικών αποδόσεων προς τους μετόχους, με δυνατότητα προσαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά.

