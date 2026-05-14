ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από το 97% των μετόχων στην ΑΜΚ των €4 δισ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:38 - 14 Μάι 2026

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από το 97% των μετόχων στην ΑΜΚ των €4 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Κατά συντριπτική πλειοψηφία (96,69%) ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα, μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές στο εξωτερικό.  

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, με έμφαση στην επιτάχυνση επενδύσεων στις βασικές αγορές δραστηριότητάς της, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, καθώς και σε νέους στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς τομείς, πέρα από τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Παράλληλα, στόχος είναι η διατήρηση ευελιξίας για μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Σημειώνεται πως στην ειδική έκθεση της εταιρείας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, επεξηγώντας την απόφαση της διοίκηση για ΑΜΚ, διευκρινίζεται πως η επιλογή για κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, έγινε προκειμένου να αποφευχθεί η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους και το σενάριο να καταλήξει σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου σε hedge funds. Παράλληλα, προκρίθηκε η ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Στην ίδια έκθεση τονίζεται ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή που επιτρέπει μια διαφανή, δίκαιη και πλήρως ανταγωνιστική διαμόρφωση της τιμής κατά την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Στη ΓΣ των μετόχων εγκρίθηκαν, επίσης, με ποσοστό άνω του 99% τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας, καθώς και η εκλογή δύο νέων μελών στην Επιτροπή Ελέγχου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση, στη συνέλευση συμμετείχαν 595 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν περίπου το 70% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 15:43
