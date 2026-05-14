Allwyn: Έγκριση μερίσματος €0,50 ανά μετοχή από τους μετόχους και μεταφορά έδρας
19:01 - 14 Μάι 2026

Σημαντικές εταιρικές αποφάσεις ενέκριναν οι μέτοχοι της Allwyn AG κατά την Τακτική και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου 2026 στο Λουξεμβούργο, με κυριότερες τη διανομή μερίσματος €0,50 ανά μετοχή, τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Λουξεμβούργο στην Ελβετία και τη μετατροπή του ελληνικού υποκαταστήματος σε ανώνυμη εταιρεία ελληνικού δικαίου.  

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 83,38% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 83,35%.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 με ποσοστό 99,96%, καθώς και τη συνολική διαχείριση της εταιρείας και την απαλλαγή των ελεγκτών με ποσοστό 99,88%.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση καθαρών κερδών ύψους €463,06 εκατ., με τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος συνολικού ύψους €179,3 εκατ. ή €0,50 ανά μετοχή. Το υπόλοιπο ποσό των €283,76 εκατ. μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

Η Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 έλαβε συμβουλευτική έγκριση με ποσοστό 96,62%, ενώ εγκρίθηκαν επίσης τα ανώτατα όρια αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης στα 1,84 εκατ. και 31,56 εκατ. ελβετικά φράγκα αντίστοιχα.

Στο επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης, επανεξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οι Karel Komarek, Robert Chvátal, Katarina Kohlmayer, Pavel Saroch, Lord Sebastian Newbold Coe, Paul Schmid και Cherrie Mae Chiomento–Ferreria, ενώ ο Karel Komarek επανεξελέγη πρόεδρος του ΔΣ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό άνω του 99,9% τη μετατροπή του ελληνικού υποκαταστήματος της εταιρείας, "Allwyn Υποκατάστημα Αλλοδαπής", σε ανώνυμη εταιρεία ελληνικού δικαίου μέσω ευρωπαϊκής διασυνοριακής μερικής διάσπασης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης που κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και το καταστατικό της νέας ελληνικής εταιρείας που θα προκύψει από τον εταιρικό μετασχηματισμό.

Παράλληλα, οι μέτοχοι έδωσαν το "πράσινο φως" για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Allwyn AG από το Λουξεμβούργο στη Λουκέρνη της Ελβετίας, χωρίς λύση ή διακοπή της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας. Η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία υπό το ελβετικό δίκαιο, διατηρώντας την επωνυμία "Allwyn AG" και το υφιστάμενο μετοχικό της κεφάλαιο σε ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης το νέο καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, ενώ επιβεβαιώθηκε η επανεκλογή του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς έδρας στην Ελβετία.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχώρησε ακόμη στην εκλογή της hba Rechtsanwälte AG ως ανεξάρτητου αντιπροσώπου της εταιρείας στην Ελβετία, καθώς και της PricewaterhouseCoopers AG Λουκέρνης ως ελεγκτή μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς έδρας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναλυτική κατανομή των ψήφων για όλες τις αποφάσεις είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Allwyn AG.

