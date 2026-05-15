Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.
18:52 - 15 Μάι 2026

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 13 Μαΐου 2026 προχώρησε στη δωρεάν διάθεση ίδιων μετοχών προς στελέχη της διοίκησης και του Ομίλου, στο πλαίσιο προγράμματος παροχών προς εργαζομένους και μέλη της ανώτατης διοίκησης.  

Συγκεκριμένα, διατέθηκαν 66.802 μετοχές στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Απόστολο Γεωργαντζή, 33.401 μετοχές στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάρκο Μπιτσάκο και 78.489 μετοχές σε μέλη της ανώτατης διοίκησης των εταιρειών του Ομίλου.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2023 και υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνολική αξία των μετοχών που διατέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 1,25 εκατ. ευρώ, με βάση την τιμή κλεισίματος των 6,98 ευρώ ανά μετοχή κατά την ημέρα της συναλλαγής, ενώ η μέση τιμή κτήσης τους υπολογίζεται σε 5,34 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης, η εταιρεία κατέχει 1.375.904 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2832% του μετοχικού της κεφαλαίου.

