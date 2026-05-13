Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικές κινήσεις και ήπια άνοδος – Ράλι +5,6% για τη Metlen

Προσπάθεια σταθεροποίησης στο ΕΑ μετά την χθεσινή βουτιά, με τον ΓΔ να εκκινεί ανοδικά την συνεδρίαση (υψηλό 2281, +0,67%) αλλά σταδιακά να υποχωρεί (χαμηλό 2258, -0,35%) μέχρι να βρει σημείο ισορροπίας και να κλείσει τελικά στις 2267 μονάδες (+0,05%), με ικανοποιητικό τζίρο στα 257 εκατ. ευρώ.

Η METLEN έκλεισε με +5,6% από τα παλιά με επαναφορά σε υψηλά τριμήνου (από 9/2) και μάλιστα την στιγμή που έχουν μεγιστοποιηθεί οι ανακοινωθείσες άνω του 0,5%) θέσεις short στην μετοχή στο 5,88% του μετοχικού κεφαλαίου. Αξίζει μάλιστα να τονιστεί ότι σε όλες τις ημερομηνίες που κάποια από τα fund άνοιξαν ή ενίσχυσαν την θέση short (ενδεικτικά στον Απρίλιο στις 9,10,20,28 & 29 του μήνα ) η μετοχή έκλεισε με απώλειες μικρές ή μεγαλύτερες, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μέρος της σημερινής ανόδου μπορεί να οφείλεται σε short covering.

Από τις υπόλοιπες μετοχές του FTSE ανοδικό κλείσιμο είχαμε σε OPTIMA +2%, ALWN +1,7%, ΜΠΕΛΑ +0,6%, ΕΛΧΑ +4,2%, ΕΥΔΑΠ +1% ενώ με απώλειες έκλεισαν η ΜΟΗ -3,3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.6%, ΕΥΡΩΒ -2,5%, ΕΤΕ -1,4%, ΒΙΟ -1,1% και ΑΡΑΙΓ -0,7%.

Κέρδη για την ΔΕΗ +2,2% μετά τα εξαιρετικά μεγέθη τριμήνου με τα ebitda στα 687 εκ. και μάλιστα με ebitda margin στο 29% αλλά και την διαφαινόμενη υπερκάλυψη της μεγάλης ΑΜΚ , με την αύρα της προαιρετικής Δημόσιας πρότασης στα 10 ευρώ/μετοχή η ACAG +14,2% ταυτόχρονα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου (ebitda 11.5 εκ. +11% με ebitda margin στο 12,9%).

Ανοδικά η CREDIA +2,9% έχοντας πλέον κάλυψη και από την Euroxx (1.55 τιμή στόχος) αλλά και την είσοδο στον MSCI small cap, όπως και ο ΑΔΜΗΕ +3,6% σε υψηλό έτους μετά τις πληροφορίες για ευρωπαϊκή κάλυψη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Καλύτερη συγκριτικά η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +1,3%) με BYLOT +2,2%, ΙΝΤΕΚ +2,1% σε υψηλά έτους, ΟΛΘ +1,5%, ΟΛΠ +1,6%. Υποχώρηση σε ΟΤΟΕΛ -0,4%, ΚΟΥΕΣ -1,3%, ΦΡΛΚ -1,5%, ΠΡΟΝΤΕΑ -0,9%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ -2.4%.

Σε ό,τι αφορά στην μικρή κεφαλαιοποίηση η ΥΚΝΟΤ +7,7% ξεχώρισε εκ νέου ανοδικά, όπως και η ΔΟΜΙΚ +5,5%, ενώ απώλειες κατέγραψαν η ΚΟΥΑΛ -0,7%, REALCONS -2.4%, QLCO -0.9% και ΤΡΑΣΤΟΡ τελικά flat στο 1,24 με την ΑΜΚ των 150 εκ. να ολοκληρώνεται επιτυχώς αυξάνοντας σημαντικά το free float της εισηγμένης με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τελική τιμή στο 1 ευρώ/μετοχή.

Κέρδη σήμερα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον DAX +0.6% και τον STOXX600 +0.3% ενώ θετικό αναμένεται και το άνοιγμα των αμερικάνικων αγορών με βάση τα futures (Nasdaq +0.5% / S&P +0.1%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης