ΕΛΤΟΝ: Στο 7,55% το ποσοστό της Άλκηστης Παπαθανασίου
17:31 - 14 Μάι 2026

ΕΛΤΟΝ: Στο 7,55% το ποσοστό της Άλκηστης Παπαθανασίου

Reporter.gr Newsroom
Σε μεταφορά 110.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΤΟΝ προχώρησε η διευθύνουσα σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Άλκηστη Παπαθανασίου, από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ-ΑΛΚΗΣΤΗΣ» στην ατομική της μερίδα, σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση της εταιρείας. 

Μετά τη μεταφορά, η κα Παπαθανασίου κατέχει συνολικά 2.019.045 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 7,55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε ανακοινώνει, σύμφωνα με την από 14.05.2026 γνωστοποίηση που έλαβε από την κα Άλκηστη Παπαθανασίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι την 11.05.2026 έγινε μεταφορά 110.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρείας από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα «(ΚΕΜ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ-ΑΛΚΗΣΤΗΣ» στην ατομική της μερίδα «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΝΕΣΤΩΡ» (ενδεικτική συνολική αξία μετοχών που μεταφέρθηκαν € 202.950,00. Τιμή κλεισίματος 1,845 ευρώ την 11/5/2026).

Κατόπιν της ανωτέρω μεταφοράς, η ατομική μερίδα της κας Άλκηστης Παπαθανασίου έχει συνολικά 2.019.045 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,55% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ενώ η ΚΕΜ Παπαθανασίου Νέστωρος-Άλκηστης έχει μηδέν μετοχές και ποσοστό.

